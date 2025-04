Conforman selección tlaxcalteca de atletismo rumbo a Olimpiada Nacional 2025

Los deportistas tlaxcaltecas culminaron su participación en el último día de la fase macro regional, que se realizó en el Centro de Atletismo “Una Nueva Historia” en la Ciudad de Alto Rendimiento de Tlaxcala. La categoría Sub 20 y Sub 23 conformaron el último bloque de competencia: Niza Rodríguez, Abril Rojas, Nisi Bautista y Ezequiel Hernández aseguraron su pase de forma directa al clasificar en segundo lugar de sus respectivas pruebas.

Con la entrega de los últimos boletos en pruebas de pista y de campo, cerró con broche de oro y saldo blanco la justa deportiva selectiva a la Olimpiada Nacional 2025, la cual tendrá lugar en la entidad en los meses de junio y julio. Las deportistas Abril Rojas y Pamela Rodríguez compitieron en los mil 500 metros planos Sub 20 rama femenil, mientras que, en la rama varonil, Eduardo Lima y Orlando Rodríguez fueron los representantes de nuestro estado; en la categoría Sub 23, José Ángel y Ezequiel Hernández también tuvieron intervención en esta prueba.

En campo, Paulina Pérez compitió en la prueba de lanzamiento de disco Sub 20; en la prueba de los 10 mil metros planos, Yulian Alexander Galindo de la Sub 20, y Cristian García acompañado de José Manuel Romero participaron en la categoría Sub 23.

En la prueba de relevo 4 x 400 metros femenil, Niza Sofía Rodríguez Romero, Dania Pamela Pérez Rodríguez, Aislinn Abril Rojas Zamora, Nisi Yejyektsi Bautista Sánchez se midieron ante las representantes de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Por otro lado, visitantes de los estados de Veracruz, Tabasco, Estado de México y Puebla coincidieron en que las condiciones de las instalaciones son de excelente calidad; además, resaltaron la calidez de los anfitriones, así que se mostraron contentos de regresar a la fase nacional. Cabe resaltar que la entidad será por primera vez en la historia de Olimpiada Nacional, anfitriona de esta edición, que contemplará 15 disciplinas deportivas, donde se incluye el atletismo.

Los seleccionados quedan de la siguiente forma: En la categoría Sub 18, Liliana Nieves Quiroz en los 800m planos, en la rama femenil; Yandel Huerta Sánchez, en la rama varonil; Karla Torres Potrero en los 2 mil metros con obstáculos femenil y Christopher Flores Bonilla en la rama varonil.

Kenya Cuahutle Pérez se clasificó en los 3 mil metros planos, mientras que Wendy Susano Gallegos en 5 mil metros marcha. Ismael Macías Santiago también participará en la fase nacional, al igual que Ian Pérez López en 10 mil metros marcha.

Dante Huerta Martínez y Julián Farid Valderrama estarán presentes en los 300 metros planos varonil, mientras que Evangeline Sánchez Flores, tendrá presencia en los 600 y 2 mil metros planos en la categoría Sub 16.

Yulian Alexander Galindo Blas en los 5 mil metros planos de la categoría Sub 20; Ita Livi Conde Bado, en la rama femenil; en la Sub 23, Luis Javert Flores Martínez competirá en los 800 metros planos. En campo, Paulina Pérez Sarmiento tendrá presencia en impulso de bala Sub 20.

Es así como el gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), impulsa a los sectores de la población con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte, además de fortalecer las acciones para abonar a la cultura de la paz, libre de violencia y de las adicciones en niños, niñas y jóvenes.

En esta ocasión participaron más de 900 atletas de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Tlaxcala, Tabasco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Olimpiada Nacional es una competencia organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con los estados; además de Tlaxcala, también participan Jalisco, Colima Puebla y Yucatán.