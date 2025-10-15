Confirma Sesa siete casos de virus Coxsackie en menores de la entidad

La Secretaría de Salud (Sesa) del estado confirmó la presencia de siete casos del virus Coxsackie en menores de edad de diferentes municipios, informó el titular de la dependencia, Rigoberto Zamudio Meneses, quien precisó que los contagios se registraron principalmente en planteles de Chiautempan, Tlaxcala y Apizaco, siendo el primero con el mayor número al concentrar cuatro.

- Anuncio -

El funcionario explicó que el virus Coxsackie está presente durante todo el año, aunque tiene una mayor incidencia durante la temporada invernal, ya que se trata de una enfermedad estacional que se transmite a través de gotitas de flujo. “El virus Coxsackie causa una infección conocida como mano, pie, boca y se incrementan los casos en la temporada invernal”, detalló.

Zamudio Meneses destacó que, aunque la enfermedad es de carácter benigno, puede presentar síntomas como fiebre, erupciones en las palmas de las manos, plantas de los pies y lesiones en la boca, por lo que exhortó a los padres a estar atentos ante cualquier manifestación. “La fiebre y las erupciones deben ser una medida de alerta”, puntualizó.

El secretario precisó que no existe un tratamiento específico ni una vacuna para el virus, por lo que únicamente se aplican medidas sintomáticas y aislamiento de los pacientes. “No hay una medicina para su tratamiento; se hacen contenciones y cuando hay un caso, se decide retirar al grupo o al salón para evitar un mayor número de contactos”, explicó.

- Advertisement -

También puedes ver: Se ha detectado virus coxsackie en dos escuelas del estado, confirma SEPE; “no es cosa grave”, asegura

Respecto a los menores contagiados, señaló que se encuentran estables y bajo observación médica, sin que alguno haya presentado complicaciones graves. “Es una enfermedad benigna, los niños sólo presentan malestar general durante cinco días con las erupciones típicas, y en ningún caso puede llegar a ser grave si se atiende de forma temprana”.

Zamudio Meneses puntualizó que las medidas de atención incluyen el uso de antipiréticos y mantener una adecuada hidratación. “El tratamiento consiste en antivirales que no son específicos, paracetamol y mantener el estado de hidratación”, dijo, al subrayar que la evolución favorable depende de la vigilancia y cuidado en casa.

- Advertisement -

En cuanto al número de casos detectados, el titular de Sesa precisó que en total se contabilizan siete menores, y que el preescolar “Fray Pedro de Gante”, ubicado en la colonia El Alto de Chiautempan, cuenta con mayor número de contagios, que al momento ascienden a cuatro.

Asimismo, advirtió que el virus no es exclusivo de los niños, ya que puede afectar a cualquier persona que no haya tenido contacto previo con alguno de sus más de 30 serotipos. “El riesgo de contagio es permanente, y los adultos que conviven con los pequeños también pueden infectarse”, comentó.

Ante este panorama, exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente en el entorno escolar y familiar, mediante la higiene constante de manos y la desinfección de superficies.

Finalmente, pidió a los padres de familia actuar de manera responsable ante la presencia de síntomas en sus hijos. “Cuando hay fiebre y erupciones, hay que aislarlos de forma inmediata y que los valore un pediatra para evitar la propagación del virus”.

Puedes consultar: Alerta sanitaria: Suman 17 casos de virus coxsackie en Centro Escolar de Izúcar