Confirma Luz Vera que Rafael Ortega autorizó la basificación de 34 trabajadores en el Congreso 

Tras analizar la nómina del Congreso del estado, la presidenta de la comisión permanente, Luz Vera Díaz confirmó que su homólogo y presidente del Comité de Administración, Rafael Ortega Blancas autorizó la basificación de 34 trabajadores con salarios altos.

En entrevista telefónica, criticó al presidente del Comité de Administración por incumplir el acuerdo de inicio de legislatura de no dejar a nuevos trabajadores sindicalizados y porque, hasta el momento, se ha negado a entregar la información sobre cómo se llevó a cabo el proceso de basificación, a pesar de que ella es la representante legal del Poder Legislativo de Tlaxcala.

“No fue en reunión de Comité de Administración, los sindicalizados son 34 y espero que esta semana me den las actas en caso que me las den, pero tendré elementos para decir que solicite la información y no me la entregaron para solicitarlas públicamente”, expuso Vera Díaz.