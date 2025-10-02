Confirma FGJE homicidio de ex rector de UTT y de otra persona

La madrugada de este jueves fueron hallados sin vida Humberto N., ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), y otro hombre, identificado ahora como César N., en el interior de un predio ubicado en la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Fue hasta la tarde de este jueves cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó la identidad de Humberto N. ex funcionario universitario y César N., cuyos cuerpos fueron encontrados en el municipio en una obra en abandono.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 03:28 horas de este jueves, un hombre en situación de calle ingresó a una obra en abandono para resguardarse del frío y descubrió un cuerpo humano. Tras dar aviso al número de emergencias 911, se activó la movilización de las corporaciones de seguridad.

De esta manera, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron a la zona denominada Villas de San Miguel II, cerca de una gasolinera, donde confirmaron la presencia de dos hombres sin signos vitales.

Datos extraoficiales dieron cuenta que ambos cuerpos presentaban huellas de violencia y estaban cubiertos con cal, lo que reforzó la hipótesis de homicidio doloso.

Un día antes, el miércoles 1 de octubre, Humberto N., quien en la pasada administración estatal del ex priista y hoy Cónsul en Estados Unidos, Marco Antonio Mena Rodríguez, fue reportado como no localizable, luego de un violento incidente en su domicilio particular ubicado en Belén Atzitzimititlán, municipio de Apetatitlán, en donde, de acuerdo con testimonios de familiares, un grupo armado ingresó a su vivienda, de donde fue sustraído junto con César N., además de que se apoderó de tres vehículos particulares.

Los hechos fueron repudiados por diversos sectores de Tlaxcala, incluidos partidos políticos, legisladores y activistas.