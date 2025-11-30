Confía Miriam Martínez en aprobación de reforma para sancionar uso indebido de inteligencia artificial

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez confió en que el Congreso local apruebe, antes del 15 de diciembre, su iniciativa de reforma al Código Penal de Tlaxcala para sancionar el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial (IA) y la creación de imágenes, audios o videos alterados digitalmente —deepfakes— que contengan contenido sexual o íntimo sin consentimiento de las personas.

La legisladora destacó que la propuesta busca cerrar el vacío legal existente, pues actualmente solo se penaliza la difusión de contenido real sin consentimiento, como parte de la Ley Olimpia, pero no la manipulación digital con apariencia de veracidad realizada mediante tecnologías emergentes.

La iniciativa plantea penas de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMAs, y establece una agravante cuando el delito se cometa contra mujeres o adolescentes, al reconocer que son quienes sufren con mayor frecuencia violencia digital y sus consecuencias sociales.

Martínez Sánchez subrayó la importancia de que el Estado cuente con herramientas jurídicas actualizadas ante el avance tecnológico, ya que “la tecnología avanza y las leyes deben ir al mismo ritmo. Otros estados como Querétaro y Ciudad de México ya han dado este paso. Tlaxcala no puede quedar atrás”.

Asimismo, informó que esta propuesta forma parte de una agenda legislativa en defensa de los derechos de las mujeres y de la protección de la integridad personal en entornos digitales.

En este periodo, que concluye el próximo 15 de diciembre, presentará tres iniciativas, de las cuales, solo está pendiente la relacionada con menstruación digna, enfocada a garantizar permisos menstruales en centros educativos y laborales, además de la mejora de infraestructura sanitaria.

La diputada reiteró que todas sus propuestas han sido respaldadas por colectivos, organizaciones de mujeres y ciudadanía, que han señalado la urgencia de combatir nuevas modalidades de violencia digital.

Por ello, hizo un llamado a las y los integrantes de la LXV Legislatura local a sumar esfuerzos para que Tlaxcala se encuentre entre las primeras entidades del país en proteger la intimidad y la dignidad de las personas frente a los abusos tecnológicos, privilegiando el interés social sobre cualquier diferencia partidista.