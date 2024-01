Confía INE en apoyo de instituciones de seguridad para la realización de trabajo de campo en el estado: Lule

Hasta ahora, no se han registrado situaciones que pudieran anticipar dificultad en el trabajo de campo de personal del Instituto Nacional Electoral (INE) por cuestiones de inseguridad, afirmó Jesús Lule Ortega, presidente del Consejo Local dd este órgano, quien confió en que habrá respaldo y coordinación con autoridades del ramo para prever acciones.

A la pregunta de si el INE ha identificado puntos del estado como “focos rojos” por inseguridad y que representan algún riesgo para el proceso electoral, respondió que en este caso se debe precisar qué es lo que este órgano tiene como antecedentes en esta materia.

En entrevista colectiva anotó que la ubicación de lugares donde pudiera haber problemas de esa índole o donde la población deba tener cuidado, las autoridades competentes son las autoridades de seguridad del orden federal estatal y municipal.

Sin embargo, “tenemos antecedentes de las últimas elecciones, en donde tuvimos algún problema para ubicar casillas, en donde nos destruyeron la documentación electoral, donde no nos permitieron la instalación de esas casillas y que nosotros tenemos que estar atentos desde ahora para prever qué es lo que vamos a hacer” en esos sitios en particular “y coordinarnos adecuadamente con las autoridades” correspondientes, indicó.

Señaló que la intención es que el INE reciba apoyo y se prevean acciones de la propia ciudadanía, así como de los cuerpos de seguridad el día de la jornada electoral, por lo que esto es en lo que actualmente se trabaja.

Hasta el momento, solamente se ha sostenido una reunión con el grupo de seguridad en el estado, pero “nosotros esperamos ser invitados próximamente a la siguiente sesión que tenga la mesa de seguridad” en Tlaxcala, enfatizó.

Resaltó la importancia de participar en esa plenaria porque el 6 de febrero próximo inicia la primera insaculación de ciudadanos que integrarán mesas directivas de casilla y porque entre el 7 y 8 de ese mes comienzan los operativos de campo.

“Y -acentuó- necesitamos que todo nuestro personal, 499 supervisores y capacitadores asistentes electorales (CAE), tengan el apoyo de los cuerpos de seguridad, para que en caso de que se ofrezca o que se suscite algún hecho que amerite, lo reciban”.



Confió en que habrá una coordinación y respaldo; aunque, afirmó que por ahora no se ha registrado ninguna situación, pues los recorridos en los módulos de atención ciudadana en el estado se han llevado a cabo “con toda normalidad”, por tanto no hay indicios “que nos hagan prever que vamos a tener alguna dificultad”.

Expuso que el deber del INE, desde ahora, es prever dónde se podrían registrar dificultades, pero particularmente “lo que más pega es el día de la jornada electoral con la ubicación de las casillas, porque una que no se instala o que no nos permiten instalar o que no tiene documentación electoral para funcionar, pues simple y sencillamente significa que las y los ciudadanos se quedan sin ejercer su derecho al voto”.

Remarcó que espera que el personal del INE, como capacitadores y supervisores, desarrolle sus tareas sin riesgos, por lo que recalcó que para ello se trabaja con los cuerpos de seguridad, a efecto que indiquen las zonas del estado que pudieran representar algún problema para labores de campo, “de tal manera que podamos obtener de ellos el apoyo y, si es necesario, el acompañamiento”.