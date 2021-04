El Coneval ubicó al estado de Tlaxcala con un grado de rezago social “medio”

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ubicó a Tlaxcala con un grado de rezago social medio, lo cual situó a la entidad en el lugar 14 en el contexto nacional en el cálculo del Índice de Rezago Social (IRS). Chiapas fue la entidad con mayor rezago social y Nuevo León la que presentó el menor rezago social.

El Índice de Rezago Social permite ordenar a las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado de rezago social en un momento del tiempo. Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.

Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del Coneval: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la vivienda.

- Anuncio -

De acuerdo con el IRS, el 9.4 por ciento de las viviendas en Tlaxcala tiene piso de tierra, el 14.2 por ciento no dispone de excusado o sanitario, el 9.8 por ciento no dispone de agua entubada de la red pública, el 17.8 por ciento no dispone de drenaje, el 2.9 por ciento no dispone de energía eléctrica, el 70.2 por ciento no dispone de lavadora y el 55.2 por ciento no dispone de refrigerador.

Además, el 68.8 por ciento de la población está sin derechohabiencia a servicios de salud, el 50.6 por ciento de la población de 15 años y más tiene educación básica incompleta, el 6.3 por ciento de la población de 6 a 14 años de edad no asiste a la escuela y el 7.8 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta.

Los municipios con nivel muy bajo de rezago social fueron Amaxac de Guerrero, Apetatitlán, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Ixtacuixtla, Tepetitla, Nanacamilpa, Teolocholco, Tepeyanco, Santa Cruz Tlaxcala, Panotla, Tlaxcala y Zacatelco, entre otros.

En nivel medio de rezago social están Atltzayanca, Tequexquitla, Españita, Terrenate, Zitlaltépec y Emiliano Zapata.

- Anuncio -

Los datos del IRS 2020 a nivel nacional, estatal, municipal y localidad tienen como base el Censo de Población y Vivienda 2020. Por lo que se cuenta con información de los índices de rezago social 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020 a nivel entidad federativa y municipal, mientras que para el nivel de localidad se cuenta con información para los años 2000, 2005, 2010 y 2020.