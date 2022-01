Condusef llama a la población a tener cuidado con los créditos exprés en la cuesta de enero

La titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez llamó a la población a tener cuidado con los créditos exprés y los que se ofrecen por medio de aplicaciones móviles, a efecto de no ser víctima de algún tipo de fraude durante la llamada “cuesta de enero”.

“Muchas veces por la urgencia de contar con efectivo, corremos el riesgo de contratar un crédito muy caro y en el peor de los casos, adquirir uno con una empresa que no es una institución financiera regulada y supervisada. Recordemos que hoy en día ha cambiado mucho la forma de contratar créditos, por ejemplo, a través de aplicaciones para teléfono celular inteligente, acudiendo a un cajero automático, visitando una página web o desde la aplicación de tu banca móvil”, refirió.

Sin embargo, estos medios no son tan seguros y por ello observó que las instituciones financieras reguladas y supervisadas, en general, ofrecen sumas de dinero “moderadas” que van de acuerdo con la capacidad de pago y no solicitan ningún tipo de pago por gestoría antes de aplicar al préstamo y, en cambio, explican las fechas y montos de los pagos.

Núñez Vázquez resaltó que las instituciones financieras formales revisan el historial crediticio del interesado, con la finalidad de conocer la puntualidad de sus pagos y cuántos créditos tiene vigentes, porque de esta manera protegen al acreditado para que no corra un riesgo de sobreendeudamiento en caso de otorgarte un nuevo crédito.

En cambio, pidió tener cuidado con los créditos exprés, esto es, los que no solicitan requisitos como comprobar ingresos, ofrecen grandes sumas de dinero, no consultan el historial crediticio, dicen que entregarán el préstamo de forma inmediata, piden por adelantado un pago para la gestoría del crédito y al final no entregarán el préstamo.

Además, advirtió que al solicitar un crédito por medio de una aplicación móvil, hay que tener cuidado al momento de otorgar los permisos de seguridad, ya que podrán acceder a los contactos, a la galería multimedia u otro tipo de información “sensible”, la cual es utilizada en contra de la persona en caso de no pago.

“Para mayor seguridad, las personas pueden acudir directamente a la sucursal de la institución financiera, de esta manera se reduce considerablemente el riesgo de que sea una empresa fraudulenta”, indicó.

Para quienes acuden a una casa de empeño, la funcionaria de la Condusef recomendó tomar en cuenta todos los costos que se involucran en el empeño como: la tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de almacenaje y seguro contra robo, entre otros.

Por último, mencionó que también es necesario verificar que la institución financiera sea confiable, ya que se ha detectado que hay personas que usan información de instituciones financieras conocidas y registradas en la Condusef para cometer fraudes, esto implica que utilizan la imagen, los logotipos para hacer publicidad, ya sea por volanteo o a través de las redes sociales, lo que se conoce como suplantación de identidad de instituciones financieras.