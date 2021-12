Condusef emprende acciones para fomentar la cultura de ciberseguridad: Núñez

La tendencia al uso de la tecnología no tiene retorno y por ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se ha abocado a elaborar contenidos e información que prepare a las personas en el uso eficiente, responsable y seguro de las tecnologías, informó la titular de la Unidad de Atención en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez.

La funcionaria federal mencionó que de enero a octubre de 2021 se recibieron más de 62 mil reclamaciones de usuarios de servicios bancarios por posibles fraudes en el país, destacando que el 35 por ciento fue por consumos no reconocidos, seguidos por transferencias bancarias no reconocidas con 24 por ciento y cargos no reconocidos en la cuenta de depósito con 14 por ciento.

Ante este panorama, la Condusef acordó con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) promover la confianza en el ecosistema digital y el fomento a la cultura de la ciberseguridad.

“La idea es promover el uso responsable de los servicios digitales y, en particular, fomentar el acceso seguro a internet y la confianza en la realización de operaciones financieras en línea”, explicó Núñez Vázquez.

Entre las acciones que pondrán en marcha la Condusef y el IFT están realizar, organizar y participar de manera conjunta y coordinada en foros, conferencias, seminarios, simposios, talleres y cursos; diseñar y difundir materiales informativos; compartir información estadística, resultados de estudios e investigaciones, y experiencia en temáticas específicas que puedan ser de utilidad para la mejor definición de programas, proyectos y acciones.

Además, fortalecer el desarrollo de proyectos orientados a promover una cultura de ciberseguridad, la alfabetización digital, la confianza y el uso responsable de los servicios digitales y el acceso seguro a internet.

Comentó que la alianza entre la Condusef y el IFT facilitará el intercambio de información, perfilar las medidas necesarias para reducir los riesgos y amenazas a las que están expuestos los cibernautas; y enriquecerán los trabajos en temas de alfabetización digital y de acceso seguro a internet.

Expuso que se ha identificado la necesidad de desarrollar y difundir recomendaciones, lineamientos, disposiciones técnicas y/o buenas prácticas en materia de ciberseguridad, así como establecer colaboración con diversas entidades involucradas en materia de ciberseguridad, para el desarrollo adecuado de un entorno ciberseguro del ecosistema digital.