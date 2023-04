Condusef brindó 3 mil 667 servicios y recuperó 4.4 mdp a favor de usuarios en el primer trimestre en Tlaxcala

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) brindó 3 mil 667 atenciones de enero a marzo de 2023 y recuperó 4 millones 425 mil 880.78 pesos a favor de personas que se acercaron a solicitar los servicios de esta institución federal en Tlaxcala.

La titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez agregó que de las acciones iniciadas en el primer trimestre de este año, mil 768 fueron asesorías básica, mil 233 emisiones de reporte de buró de crédito, 506 asuntos de gestión electrónica y 170 conciliaciones.

Mientras que del monto recuperado a favor de los usuarios de servicios financieros, citó que 2 millones 226 mil 53.78 pesos fueron por gestión electrónica y 2 millones 199 mil 827 pesos a través de conciliaciones.

Núñez Vázquez destacó que el número de servicios brindados por la Condusef han aumentado en Tlaxcala en el presente año, lo cual atribuyó a que se retomó la atención a puertas abiertas desde enero pasado, con o sin cita, después de la pandemia de Covid–19. No obstante, resaltó que se mantiene vigente el portal de queja vía electrónica en la página web de la Condusef.

“Afortunadamente, ahora que ya estamos a puerta abierta para atender a todos los usuarios que quieran una asesoría, solicitar un servicio o formalizar una reclamación, ya no es necesario que lo hagan agendado una cita y es importante recordar que tenemos abierto el portal de queja electrónica los 365 días del año, a efecto de que cualquier usuario que tenga una problemática, lo pueda hacer por esta vía sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas”.

Explicó que las personas recurren a la Condusef para presentar alguna queja en contra de instituciones financieras, solicitar reportes de buró de crédito, conocer donde están aforados o si son beneficiarios de algún seguro de vida o una cuenta bancaria.

Resaltó que la Unidad de Atención a Usuarios de Tlaxcala es actualmente número uno a nivel nacional en asuntos resueltos de manera favorable, con un porcentaje superior al 50 por ciento, “estamos casi al doble de la media nacional que está en 26 por ciento”.

“Esto se deriva de la calidad del servicio que ofrecemos como unidad y también recordar que en 2022 Tlaxcala fue número uno a nivel nacional en asuntos favorables a los usuarios de servicios financieros”, ahondó Núñez Vázquez.

La funcionaria federal apuntó que la mayor incidencia de las reclamaciones o quejas son cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas no reconocidas, la no entrega de la cantidad total solicitada en cajero automático, créditos no reconocidos y negativa a reparación de daños por aseguradoras de automóviles.