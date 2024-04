Condena Coparmex actos de los partidos para tratar de salvar las acciones afirmativas

El presidente en Tlaxcala de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez condenó los actos en los que han incurrido algunos partidos políticos para tratar de cumplir las acciones afirmativas para registrar candidatos a diputados locales ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), pues indicó que el mensaje que envían a la ciudadanía es que no atienden los lineamientos que rigen la contienda comicial.

La noche del pasado martes, el Consejo General del ITE sólo aprobó el registro de las candidaturas a diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) y, en cambio, rechazó o declaró en reserva las postulaciones hechas por PRI, PAN, PRD, Morena, PT, PVEM, PAC, Panal, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, por incumplir con acciones afirmativas o bien por integrar de manera indebida sus listas de representación proporcional.

Entre los motivos para no validar el registro de candidaturas a diputados, se encuentran la no acreditación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria de juventudes, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, con discapacidad y residentes en el extranjero. así como incumplir con la postulación de mujeres en la posición número uno de la lista plurinominal por parte de algunos partidos.

Es por ello que esos 10 partidos tendrán un plazo de 48 horas, a partir de la notificación del fallo, para subsanar las observaciones a fin de cumplir a cabalidad con las acciones afirmativas.

En entrevista sobre este tema, el dirigente de este sindicato patronal mencionó que los partidos deben cumplir con los lineamientos establecidos y celebró que el ITE, como autoridad electoral, no permita omisiones en el registro de los candidatos.

“El ITE es el ente que vigila que haya un cumplimiento a las acciones afirmativas y a los lineamientos del proceso electoral”, apuntó.

Consideró que los partidos y los aspirantes a candidatos que violen la ley o las acciones afirmativas envían información a la ciudadanía de que no se apegan a los principios y valores de la sociedad.

“Alguien como aspirante a candidato si no cumple la ley o los lineamientos, no pueden hacer cosas que sean incorrectas, porque cuál sería la imagen que envían a la ciudadanía en caso de llegar con señalamientos de que hizo cosas incorrectas. Si no cumple, no cumple y se acabó”, sentenció.

“Hay que apegarse al derecho y a la ley, Coparmex seguirá pugnando porque se cumpla el maco legal electoral y los principios y valores por parte de los actores políticos”, apuntó.