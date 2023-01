Concretan cambios en el Legislativo; acusa PT revancha política

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso del estado determinó remover del cargo a directoras de las áreas Jurídica y de Comunicación Social, a Karla Daniela de Anda Flores y a Martha Águila Cuahtlapantzi, respectivamente y en su lugar fueron designados Gonzalo Guízar Vázquez y América Atenea Montoya Ortega.

La medida fue fustigada por el diputado petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien calificó una acción política y que esas posiciones son usadas como monedas de cambio a intereses personales, al tiempo de advertir que el nuevo director Jurídico del Congreso es persona cercana al secretario del Medio Ambiente y encale del Ejecutivo con el Legislativo, Luis Antonio Ramírez Hernández, pues hasta la víspera se desempeñaba como director Jurídico de dicha dependencia estatal.

Aunque los cambios en estas áreas del Congreso local eran ya del conocimiento público, fue hasta la sesión de este jueves cuando se concretaron, al ser presentados sendos oficios por parte de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, en la que dejaban sin efecto dichos nombramientos.

Sin explicar los motivos de su determinación, pues los únicos e idénticos argumentos esgrimidos, establecen que “como consecuencia de un profundo diagnóstico y análisis al desempeño realizado” a ambas ciudadanas, “así como de las necesidades de este Congreso, respecto de las atribuciones otorgadas”, decidieron dejar sin efecto sus nombramientos.

Antes de aprobarse la remoción de la entonces directora Jurídica, Covarrubias Cervantes lamentó la determinación, la cual consideró violenta los acuerdos iniciales y los equilibrios, pues dicho espacio había sido asignado al Partido del Trabajo.

“Desde el inicio de esta legislatura, hemos propuesto y respaldado a los mejores perfiles, para que pongan al servicio de esta soberanía y de Tlaxcala, toda su capacidad, experiencia, honradez y profesionalismo. Sin embargo, hoy se rompe el equilibrio y la armonía… Por ello, debo aclarar que su remoción responde completamente a intereses políticos consecuencia de las decisiones que, con libertad, yo he tomado en este Congreso”, espetó.

Además, deslizó que esas acciones forman parte de un tinglado orquestado desde fuera del poder Legislativo, al enfatizar que “a pocas personas les gusta tomar decisiones, otros esperan a que alguien más les marque la línea y tome las decisiones por ellos; yo asumo completamente las consecuencias de mis decisiones, tengo la libertad de conducirme con independencia, sin que me tengan que mandar a traer o que me den un guion a seguir”.

Por ello, Covarrubias Cervantes, quien al inicio del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIV legislatura local le impidieron asumir la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, espacio que le correspondía al PT, anunció que revaloraría la posición que tiene como aliados de Morena y del gobierno estatal.

“A pesar de que no se nos han respetado los compromisos asumidos y de que hemos sido despojados de las representaciones que legal y legítimamente nos corresponden, nuestra lealtad permanece firme hacia la transformación que Tlaxcala necesita… nos vemos obligados a reevaluar nuestra posición dentro de este Poder Legislativo, a reconsiderar nuestros compromisos y a meditar sobre el papel que hemos asumido y el trato que hemos recibido durante esta LXIV legislatura”.

Abundó: “En el PT, tenemos clara nuestra convicción, nuestros ideales y sabemos hacia donde nos dirigimos. Tengan por seguro que con una visión renovada y con nuevos caminos, de propósitos, continuaremos por el camino comunicación, del diálogo y de la construcción de acuerdos, porque nosotros, como petistas, representamos a la verdadera izquierda, que no se caracteriza, por el agandalle o la venganza, sino por proteger al desprotegido, de fortalecer a nuestra democracia y de luchar contra las injusticias sociales”.

Además, Covarrubias Cervantes enfatizó que no podría acompañar la propuesta a favor del nuevo director Jurídico porque “no es tlaxcalteca, y aquí hay muchos profesionistas, por ejemplo, egresados de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que requieren espacio, no es necesario traer gente de otro lugar y al parecer es una propuesta del secretario del Medio Ambiente del gobierno del estado, porque pregunté y ninguno de los compañeros la asume como propia, por esos dos motivos no los acompañaré”.

Antes, quizá con la finalidad de congratularse con las nuevas alianzas y con quienes ahora detentan el poder en el Congreso local, el morenista Rubén Terán Águila salió en defensa de la propuesta emanada de la Junta de Coordinación, por lo que pidió el respaldo de sus compañeros legisladores para aprobar las nuevas designaciones.

Pose a los argumentos esgrimidos por Terán Águila, al momento de la votación se quedó solo. 23 de los 24 legisladores que asistieron a la plenaria validaron la remoción y la unción de los nuevos funcionarios.

Tras ese proceso, Gonzalo Guízar Vázquez y América Atenea Montoya Ortega rindieron protesta al cargo y asumieron sus posiciones al frente de la dirección Jurídica y de Comunicación Social, quienes su permanencia, estará supeditada a los diversos procesos de evaluación que realice el pleno del Poder Legislativo.