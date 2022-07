Concluyeron audiencias por la fiscalización 2021; alistarán diputados los dictámenes

El ex presidente municipal de Quilehtla, Oscar Pérez Rojas negó que haya incurrido en malversación de fondos y de recursos en los últimos ocho meses de su administración, por lo que confió en que observaciones por daño patrimonial serán saldadas por el Poder Legislativo.

Al continuar con el proceso de audiencias que los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización brindaron a 29 entes fiscalizables, entre ex alcaldes, presidentes en funciones y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chiautempan, todos trataron de presentar información con la idea que les fueran subsanadas diversas imputaciones que existen por el presunto mal uso de recursos públicos.

Ese fue el caso del ex edil de Quilehtla, Oscar Pérez, sobre quien pesa la posibilidad de que la cuenta pública de los últimos ocho meses de su mandato sea reprobada, lo anterior porque tiene imputaciones por un quebranto al erario por 5 millones 60 mil 424.75 pesos.

Ello porque de acuerdo con el informe de resultados de la cuenta pública del año 2021, durante el periodo enero-agosto, incurrió en daño patrimonial por pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación, por 234 mil 205.91 pesos; gastos en exceso por 23 mil 776.57; pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por 950 mil 798.65 y pago a empresas con presunta simulación de compra-venta de bienes y/o servicios por 2 millones 939 mil 947.38 pesos, entre otros.

Al respecto, el ex edil enfatizó que “tenemos que aclarar las observaciones que nos hacen, presuntamente por la simulación de empresas que no existen, pero siempre me conduje sin dolo ni mala fe en la aplicación de recursos, no tengo miedo a esta situación, por eso vine a aclarar, pero deben ser las propias empresas las que aclaren, porque nosotros compramos de buena fe”, explicó.

Con ello, enfatizó que serán los diputados los que determinen lo que procederá al respecto, pues “no hubo ningún acuerdo, si pedí la audiencia fue para aclarar los puntos, pero ya será el pleno de la Comisión de Finanzas lo que definan, pero ellos tienen su propio criterio, en donde no habrá cambios con respecto a la aprobación o no de la cuenta”.

Como estos argumentos y otros más, fueron los presentados a lo largo de las audiencias por ex autoridades y alcaldes en funciones de los municipios de Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Totolac, Tzompantepec, Xaltocan, Zitlaltépec, Mazatecochco, Santa Cruz Tlaxcala y de la Comisión de Agua de Chiautempan.

A la reunión acudieron los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, así como la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Isabel Maldonado Textle, quienes reiteraron el acuerdo del pleno de la LXIV Legislatura local de atender y respetar el sentido del informe de resultados y de no solventar ninguna observación emitida.