Concluyeron acciones de reconstrucción en Basílica de Ocotlán, dañada por sismos de 2017: INAH

José Vicente de la Rosa Herrera, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), anunció que han sido concluidos los trabajos de reconstrucción de la Basílica de Ocotlán, uno de los inmuebles religiosos afectados por uno de los sismos de 2017, cuya inversión ascendió a alrededor de 8.9 millones de pesos.

Durante la sesión del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran), mencionó que se realizará una gira de entrega de por lo menos de tres de 134 inmuebles dañados por los temblores, pero precisó que aún faltan 21 por concluir, pues “estamos ya recibiendo recursos” para terminar en este año todo el paquete.

Te puede interesar: Posee Tlaxcala un aproximado de 40 mil bienes históricos: INAH

Recordó que hubo tres tipos de financiamiento: el de apoyos para el aseguramiento de las estructuras, “que se dieron de manera inmediata”; luego, recursos de dos seguros del INAH contratados para desastres naturales con Banorte, “pero al final se hizo vigente solo una póliza”, y la aportación de Presidencia de la República a través del Programa Nacional de Reconstrucción.

En Ocotlán hubo apoyos parciales inmediatos por la cantidad de 429 mil 555.90 pesos; en 2021, en la primera etapa de intervención con el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), el monto fue de tres millones 234 mil 065.38 pesos, y en 2022, para la fase final, la cifra fue de cinco millones 284 mil 795.57 pesos, lo que arroja un total de ocho millones 948 mil 416.80 pesos, apuntó.

Dijo que en fecha próxima se hará la entrega de esta restauración a la comunidad. Mientras que en el caso de la parroquia de San José, en 2018 los apoyos parciales inmediatos representaron un millón 733 mil 665.99 pesos y el seguro fue de seis millones 383 mil 715.77 pesos; y en 2022, cuando se ejecutó la segunda etapa con recursos fiscales, el importe fue de nueve millones 379 mil 401 pesos.

A la fecha, la inversión es de 23 millones 222 mil 163 pesos y, en bienes muebles, es de ocho millones 500 mil pesos, por lo que afirmó que los trabajos culminarán en este año, ya que aún se desarrolla la etapa de intervención de bienes muebles. El monto total estimado para San José es de 31 millones 722 mil 163.20 pesos.

Puedes ver: Plantea SSC colocar rejas para controlar acceso al Conjunto Conventual; Secretaría de Cultura se opone a esta medida

“No olvidemos que de los 134 inmuebles los más afectados fueron, desde luego, San José, Ocotlán, Tepeyanco e Ixtacuixtla”, remarcó y añadió que mediante el Programa Nacional de Reconstrucción, en la Capilla de Agua Santa el avance físico es de 100 por ciento, con la aplicación de 142 mil 880.55 pesos, citó.

Asimismo, en el templo de la Santísima Trinidad, con inversión de 723 mil 938.22 pesos, y en el templo de San Gabriel Cuautla, con una cantidad de 340 mil 342.53 pesos. En conjunto, estos tres inmuebles representan una erogación de un millón 207 mil 161.30 pesos.

Remarcó que este años serán concluidas las acciones en Yauhquemecan, Chiautempan, Xaltocan, Panotla, Tepeyanco, Teolocholco, Ixtacuixtla, San Juan totolac, Nativitas y Tlaxcala, en los templos de Santa Úrsula, San Bartolomé, Santa Bárbara, San Nicolás de Bari, San Francisco de Asís, San Luis, el Ex Convento de San Francisco, San Felipe Apóstol, la parroquia de San Juan Bautista, el Ex Convento de la Señora de las Nieves, el Ex Convento de Atlihuetzía, la casa Cural de Nativitas y la parroquia de San José.

Por su parte, Arturo Balandrano, de la Secretaría de Cultura federal, expuso que los pendientes que aún hay no son en estructuras con daños severos y aseveró que el esfuerzo de las instituciones involucradas en la restauración “ha sido verdaderamente heroico”.