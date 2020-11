Concluyen diputados proceso de aprobación de leyes de ingresos municipales

Con la aprobación de siete normas, el pleno de la LXIII Legislatura local concluyó el proceso de aprobación de las leyes de Ingresos de los 60 municipios para el ejercicio fiscal 2021 en la sesión de este martes.

En la plenaria, los diputados hicieron de último momento modificaciones a la Ley de Ingresos del municipio de Apizaco de 2021, acción que implicará una reducción en sus ingresos por al menos 8 millones de pesos, advirtió el panista Omar Milton López Avendaño.

La adecuación vino a propuesta del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Miguel Piedras Díaz, quien refirió que era necesario adecuar el costo de las licencias de funcionamiento.

En tanto, el diputado Rafael Ortega Blancas propuso al pleno no autorizar el incremento al costo de los impuestos en Apizaco, aunque ésta fue rechazada por errores en el procedimiento.

El panista Milton López consideró que las iniciativas son producto de un tema político, pues ambos diputados de Morena han mostrado interés en ser el próximo alcalde de Apizaco.

“Cuando los compañeros que quieran recibir el municipio de Apizaco en su momento me gustaría que hicieran las modificaciones a la reserva, no ahora que es un tema de politiquera, llevamos 53 leyes de Ingresos aprobadas y ninguna con reserva, salvo Apizaco, no me parece congruente”, asentó el panista.

Abundó: “Apizaco ha sido un bastión porque parece que se trata de tintes políticos el poder arrebatar un bastión solo por arrebatarle con tintes personales. Apizaco fue quien más recaudó en 2019 y 2020, estos municipios que hacen una buena recaudación en un momento de crisis y le quitas el poder de ingresar a sus arcas estos impuestos que han sido quitados atañe a una forma de gobierno”.

De igual forma, la diputada perredista, Laura Yamili Flores Lozano calificó de incongruente al presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Miguel Piedras Díaz, al presentar “ocurrencias de última hora”, sin dotar a sus homólogos de información financiera.

Pese a ello, integrantes de la LXIII Legislatura acordaron reducir el costo de las licencias de funcionamiento en el municipio de Apizaco para 2021.

En la plenaria, también fueron avaladas las leyes de Ingresos de Xiloxoxtla, Calpulalpan, Teolocholco, Contla de Juan Cuamatzi, Tetlanohcan y Nanacamilpa.

En tanto, en asuntos generales, Milton López criticó el uso que la senadora morenista, Ana Lilia Rivera Rivera, ha hecho de las demandas de recursos de los ejidatarios, cuando “el gobierno federal es el responsable del recorte al gasto a favor de este sector”.