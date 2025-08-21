Concluye su formación nueva generación de abogados en la UATx

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, presidió la solemne ceremonia de graduación de 109 estudiantes de la Licenciatura en Derecho de las terminales en Seguridad entre Particulares, Seguridad Social y Seguridad Pública, en acto celebrado en el Teatro Universitario.

Ante los graduados, sus familiares y la comunidad de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Serafín Ortiz afirmó que los abogados que egresan de la Autónoma de Tlaxcala contribuyen a la transformación de nuestra sociedad y con su profesión sirven al pueblo en la solución de los problemas importantes de convivencia social.

“En congruencia con lo que establece nuestro apotegma –prosiguió el eector de la UATx–, ‘Por la cultura a la justicia social’, buscamos hacer esta vida más equilibrada, más equitativa y más participativa por medio de la educación que reciben los jóvenes, en un beneficio que se extiende también a sus familias”, por lo que expresó su reconocimiento a quienes se incorporan al reto de transformar a la sociedad.

A su vez, Dante Morales Cruz, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, exhortó a los egresados a mantenerse en constante actualización profesional, recordando que la UATx cuenta con una amplia oferta académica de especialidad. Además, los convocó a un desempeño profesional regido por la ética, ya que el éxito se complementa con la honestidad y la rectitud.

Con la representación de los graduados de la generación 2021–2025, el estudiante Omar Sánchez Luna se refirió al esfuerzo, disciplina y perseverancia que dedicaron a sus estudios, y ahora están preparados para poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, buscando la excelencia en todo lo que hagan.