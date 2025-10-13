Lunes, octubre 13, 2025
Concluye esterilización canina y felina en la capital con más de 800 mascotas beneficiadas

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala, a través del área de Bienestar Animal, concluyó con éxito la campaña de esterilización canina y felina que recorrió comunidades y delegaciones del municipio, hasta alcanzar un total de 816 intervenciones.

Con este trabajo, el gobierno de Alfonso Sánchez García avanza en el fortalecimiento de una cultura de bienestar y tenencia responsable de mascotas, al tiempo que contribuye al control poblacional de animales domésticos y a la salud pública.

La primera etapa de la jornada se llevó a cabo en delegaciones como San Isidro, San Lucas Cuauhtelulpan y San Diego Metepec, donde la respuesta ciudadana fue muy positiva.

Ante la alta participación se programaron nuevas fechas en los meses de septiembre y octubre, lo que permitió ampliar la cobertura a más zonas del municipio como El Sabinal, Tlapancalco, La Joya, Atlahapa, Loma Bonita, Loma Xicohténcatl, Adolfo López Mateos y Ocotlán.

Con lo anterior, se acercó este servicio gratuito a más familias y eso dio paso a la última etapa de la campaña que se realizó en Tizatlán, Ixtulco y la Unidad Habitacional Xicohténcatl, donde médicos veterinarios y personal especializado brindaron atención segura y de calidad.

Gracias a los resultados obtenidos, el ayuntamiento de Tlaxcala anunció que se prevé una nueva jornada de esterilización antes de finalizar el año, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía en general a estar pendiente de las redes sociales institucionales Alfonso Sánchez García y ayuntamiento Tlaxcala de Xicohténcatl 2024–2027 para conocer los nuevos horarios y sedes.

