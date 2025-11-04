Concluye comisión especial recabación de pruebas en juicio político contra integrantes del ayuntamiento de Contla

La comisión especial, integrada por el diputado David Martínez del Razo en su calidad de presidente y las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Engracia Morales Delgado, creada para coadyuvar en la recabación de medios de convicción en el juicio político promovido por el ciudadano Alejandro Flores Xelhuantzi en contra de los integrantes del ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, informó que concluyó su labor dentro del plazo legal establecido.

La comisión especial dio a conocer ante el pleno que durante 15 días hábiles realizó las gestiones necesarias para allegarse de elementos probatorios, consistentes en oficios, actas de cabildo, recibos de pago, reportes de seguridad, videograbaciones, documentos electorales y otras piezas documentales relevantes, tanto del denunciante como de las autoridades estatales y municipales requeridas, incluyendo a la presidenta municipal, la Dirección de Gobernación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del estado de Tlaxcala, la Dirección de Seguridad Pública municipal y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en el Reglamento Interior del Congreso del estado, la comisión especial presentó su informe final ante el pleno de la LXV Legislatura, en el que recomienda su disolución y el inmediato remitido del expediente, junto con todo el acervo probatorio recabado, a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes.

Dicha instancia especializada será la encargada de analizar la procedencia del juicio político, determinar la existencia de responsabilidades políticas y, en su caso, emitir las declaraciones correspondientes conforme al marco normativo aplicable. Con ello, el Poder Legislativo reitera su compromiso con el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando el debido proceso a todas las partes involucradas.