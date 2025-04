Concierto infantil “Inda Jani” apoyará participación de niños tlaxcaltecas en el Pentatlón 2025

Con el objetivo de apoyar a niños tlaxcaltecas para su participación en el Pentatlón 2025, el próximo 9 de abril se llevará a cabo el concierto infantil “Inda Jani”, evento con causa que reunirá salterios, flautas, guitarra y voces en el Teatro Xicohténcatl. La presentación es organizada por la institución Waldorf, Inda Jani, en coordinación con la Secretaría de Cultura (SC) y la Secretaría de Turismo del Estado (Secture).

El director de Promoción Turística de la Secture, Armando Vázquez Morales destacó la relevancia histórica del salterio y su importancia en la tradición musical tlaxcalteca. “Estamos muy contentos celebrando este concierto de salterios, de flautas, guitarra y voces. Es de resaltar que son niños quienes ejecutan el salterio, un instrumento con una historia que se remonta a Persia y que llegó a México en el siglo XVII”, mencionó.

Además, resaltó que este tipo de eventos fortalecen la identidad cultural de Tlaxcala y fomentan el desarrollo artístico de las nuevas generaciones. “Invitamos a que se den una vuelta en el Teatro Xicohténcatl el próximo 9 de abril para disfrutar de este magno concierto, que además de acercar al público a la música del salterio, también tiene un noble propósito: apoyar a los niños que representarán a Tlaxcala en el Pentatlón 2025 en Guadalajara”, agregó Vázquez Morales.

Por su parte, Rogelio Tercero Paredes, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, resaltó la importancia de la pedagogía Waldorf en la formación de artistas y profesionales. “Creo que vivimos un momento muy importante. La música y el arte son de las pocas cosas que nos hacen más humanos hoy en día. Conjuntar el sistema Waldorf con la música en el Teatro Xicohténcatl y con una noble causa, vale mucho la pena apoyar”, declaró.

Tercero Paredes también enfatizó el compromiso de la Secretaría de Cultura con la promoción del arte y la paz. “Desde la Secretaría de Cultura de Tlaxcala nos pronunciamos a favor de la paz y la no violencia en cualquiera de sus expresiones. Queremos invitarles porque este no solo es un espacio con una buena causa, sino también un espacio de inspiración para nuevas generaciones”, puntualizó.

Claudio Vázquez Herrera, maestro de salterios, compartió su visión sobre la importancia de la enseñanza musical. “Siempre tengo una frase que me agrada mucho: ‘La mejor forma de aprender es enseñando’. Me di cuenta que la pedagogía no solo es enseñarle a un chico cómo tocar un instrumento, sino dejarle una semilla en su vida”, expresó.

Asimismo, Vázquez Herrera resaltó el papel fundamental de la colaboración entre el sector público y privado para la promoción cultural. “Aunque este concierto está organizado por una institución particular, es un gran ejemplo para el estado sobre la necesidad de humanizar lo que hacemos. La colaboración entre el gobierno y la comunidad es esencial para seguir impulsando la música y la cultura”, afirmó.

El evento “Inda Jani” no solo será una celebración de la música y la pedagogía Waldorf, sino también una iniciativa solidaria, ya que la cuota de recuperación de 80 pesos ayudará a financiar la participación de los niños del quinto grado en el Pentatlón 2025 en Guadalajara.

Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad a sumarse a esta causa y disfrutar de un espectáculo único que revaloriza la música tradicional y el talento infantil. “La invitación está abierta para todos, para que disfruten y apoyen a los pequeños músicos que representarán con orgullo a Tlaxcala”, concluyó Vázquez Herrera.