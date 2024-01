Conatram y Amotac no participarán en paro nacional contra inseguridad en carreteras el 5 de febrero

Las delegaciones de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) en Tlaxcala no participarán en el paro nacional contra la inseguridad en carreteras y autopistas del país, el 5 de febrero próximo.

Pedro Carmona Zamora y Paulino Hernández Mendoza, líderes estatales de esas dos agrupaciones, respectivamente, descartaron la posibilidad de responder a este llamado realizado por la Federación Méxicoamerica de Transportistas (Fematrac).

Por su parte, el representante de la Conatram precisó que esta organización no participará en dicho paro, “o sea -remarcó-, no sabemos por qué ni para qué se va a realizar; nosotros estamos totalmente fuera de esta situación” que han anunciado otros grupos.

En el caso del estado de Tlaxcala, “no se percibe” como una de las zonas más inseguras de la República mexicana, “en todo caso, son las de Guanajuato Zacatecas, Jalisco y Michoacán”, recalcó el líder transportista.

Reiteró que hubo un tiempo en el que esta entidad formó parte del llamado “triángulo rojo”, junto con Puebla y Veracruz, pero ingirió en que actualmente “Tlaxcala está, un poquito más, fuera de esta franja” de inseguridad.

Por tanto, subrayó que la Conatram no ha programado ninguna intervención en ese paro nacional carretero y afirmó que desconoce la forma en que se va a realizar esta protesta, por lo que no sabría precisar si en territorio tlaxcalteca habrá algunos puntos que pudieran ser bloqueados.

“La verdad desconozco totalmente, no tengo contacto con esas organizaciones convocantes; entonces, tampoco sé cuál sea su tema o su petición específica o cuál es el punto en el que no han obtenido una respuesta de las autoridades o en el que no las han complacido”, enfatizó.