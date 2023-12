Conatram: Tlaxcala ha salido del ‘triángulo rojo’ de inseguridad para transportistas, pero aún tiene puntos de riesgo

Pese a que Tlaxcala ha dejado de ser parte del llamado ‘triángulo rojo’ de inseguridad para transportistas, las carreteras de Calpulalpan, autopista Arco Norte, Tequexquitla, Vía Corta Tlaxcala-Puebla a la altura de San Pablo del Monte y de El Carmen Tequexquitla, aún son las de mayor riesgo para este sector.

Así lo señaló Pedro Carmona Zamora, coordinador estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), quien dijo que el problema de inseguridad es a nivel nacional y que en ocasiones “entre los mismos policías hay delincuentes”.

Agregó que entre los transportistas y la misma población se ha identificado a algunas personas dedicadas a cometer este tipo de delito, pero uno de los problemas “es que no queremos denunciar para no tener problemas, aun cuando conocemos a esos sujetos, eso es ser hasta cómplices”.

Recalcó que es importante que a los transportistas se les devuelvan los camiones localizados “de manera rápida”, porque el denunciar implica destinar mucho tiempo debido a que “hacer una investigación es un rollo tremendo”.

Sin embargo, reconoció que en esta entidad las carreteras más peligrosas son El Arco Norte, la de la región de Calpulalpan, la de San Pablo Del Monte sobre la Vía Corta Tlaxcala-Puebla “y un poco la de El Carmen Tequexquitla”, por lo que siguen siendo “puntos rojos”.

Atribuyó la reducción de este delito en Tlaxcala al cambio constante de titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado y a la presencia de la Policía Estatal, pues “en lo personal he visto resultados, a diferencia de la Guardia Nacional (GN), de qué sirve que tengamos destacamentos llenos de patrullas si nada más está viendo a quién parar y extorsionar”.

Abundó que cada uno de los 60 municipios de la entidad tiene su propia policía, así como un recurso asignado para seguridad, pero consideró que los alcaldes no aplican adecuadamente ese dinero en este rubro.

Ante este panorama de inseguridad, mencionó que se recomienda a los operadores “tener cuidado, que no se detengan en cualquier parte para no exponerse a asaltos y que si alguna patrulla los quiere detener sin motivo, que paren hasta un lugar donde haya luz y si por esto los infraccionan que se establezca en la boleta el motivo, que se defiendan y si no los defendemos nosotros, aunque no sean de Conatram”.