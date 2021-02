Proyecta Dirección General del Conalep-Tlaxcala 10 por ciento de deserción este ciclo escolar: Núñez

De acuerdo con proyecciones de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) Tlaxcala, 10 por ciento de su matrícula habrá abandonado sus estudios al final del ciclo escolar 2020-2021, básicamente, por consecuencias económicas y problemas familiares y de salud provocadas por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, el director general de este subsistema, Roberto Núñez Baleón aseguró que su administración trabaja en estrategias de apoyo al estudiantado y de comunicación constante con los padres de familia para reducir lo más que se pueda la deserción escolar en sus tres planteles que operan en los municipios de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco.

El pronóstico de 10 por ciento de abandono implicaría que 318 de los 3 mil 182 alumnas y alumnos inscritos actualmente en el Conalep-Tlaxcala ya no continúen sus estudios de bachillerato a partir de agosto próximo. Para el funcionario estatal, las principales razones de ello, estarán en la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el país desde el mes de marzo de 2020.

Cabe referir que Raymundo Tolamatl Avendaño, delegado en el plantel Amaxac de Guerrero del Sindicato Nacional de Docentes del Conalep (Sinadoco), reveló que compañeros suyos le han comentado que han notado una baja de asistencia de estudiantes –“solo se llegan a enlazar seis o siete”– a sus clases a distancia y en la entrega de tareas.

La explicación dada por las alumnas y los alumnos de esa situación, abundó el líder sindical, es que tienen problemas para acceder a la plataforma Microsoft Teams para recibir sus clases en línea, por lo que Tolamatl Avendaño advirtió que un alto porcentaje de la matrícula está en riesgo de reprobar este semestre.

En entrevista vía telefónica sobre estos señalamientos, el director general del Conalep-Tlaxcala reconoció una baja de asistencia, pero rechazó que se deba a problemas de conectividad a la plataforma, pues aseguró que esta se perfeccionó y se capacitó al personal docente para su óptima utilización.

“En el semestre anterior se detectaron problemas de conectividad entre alumnos y docentes, pero también detectamos que los estudiantes han ido superando esos obstáculos con ayuda de sus familiares y padres, y el modelo académico nos ha permitido tener conectividad, pero además estamos utilizando el WhatsApp como medio de comunicación alterna, de tal forma que los grupos que están conectados con sus tutores y sus docentes”, afirmó.

No niego, abundó, que los retos son la conectividad y el acceso a tecnología, “que a veces son una condición, sin embargo, no es determinante, pues hay otros factores que implica que los alumnos ya no estén atentos a sus clases o dejen de mandar sus evidencias o sus trabajos. Me refiero a las condiciones económicas en los hogares, a la situación de salud de los integrantes de sus familias o a que tengan que aventurarse a una disciplina distinta a la que hacían de manera presencial. No creemos que sea determinante la falta de conectividad para la reprobación de los alumnos”.

Como ejemplo del funcionamiento óptimo de la plataforma Teams, Núñez Baleón destacó que en el semestre que concluyó en noviembre pasado el porcentaje de aprobación fue alto, de 85 por ciento en los planteles Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco y de 75 por ciento en el de Amaxac de Guerrero.

En el caso de este último plantel, que aglutina al 36 por ciento de la matrícula total del subsistema con mil 149 estudiantes, explicó que tiene un contexto diferente a los otros dos lo que impacta en el nivel de aprovechamiento escolar.

“Amaxac siempre ha sido un poco complicado, hemos tenido que trabajar muy fuerte con los docentes para que apliquen de manera adecuada la plataforma Teams, no así en Zacualpan o Santa Apolonia Teacalco donde los catedráticos han trabajado con mayor apego a esa modalidad y los índices de aprobación son mejores. No quiero decir que estén trabajando mal en Amaxac, pero los contextos son diferentes en cada plantel y eso también implica e impacta”, sostuvo.

En cuanto al rubro de deserción, Núñez Baleón reveló que el pronóstico que tiene la Dirección General es de 10 por ciento al cierre del ciclo escolar 2020-2021, que serían más de 8 puntos más de lo que registró el subsistema en el semestre anterior, que fue de 1.97 por ciento.

“El pronóstico es que sea de 8 puntos más de deserción al final del año escolar, es un aumento importante, no es halagüeño, pero insisto, no depende del modelo educativo ni de la conexión sino de las circunstancias pandémicas, de la economía, de la salud y de las socioemocionales de las familias”.

Para el caso del semestre en curso, indico, después de que concluya el 5 de febrero, se abrirá un periodo de recuperación para los alumnos que están reprobados por falta de evidencia documental o trabajos, “pero también hay seguimiento a través de los tutores, de personal de orientación educativa, se tiene comunicación permanente con los padres de familia, aunque sí hemos detectado que en algunos casos los papás o las mamás ya no responden los mensajes, lo que habla prácticamente un abandono escolar”.

“Reconocemos que la situación es complicada, que, sin duda, al final del semestre habrá una deserción escolar, pero no es un fenómeno que solamente se presente en el Conalep, sino en toda la educación básica, media superior y superior y ojalá se pueda superar lo más posible. El Colegio está haciendo un seguimiento estudiantil y capacitando a los docentes para que haya una menor deserción escolar”, apuntó.