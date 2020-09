Sindicato del Conalep-Tlaxcala pide que Dirección General apoye gastos de internet de docentes: Sánchez

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Sutac) solicitó a la Dirección General del subsistema en Tlaxcala que apoye a las y los docentes con los gastos adicionales que les generará el uso internet para impartir sus clases a distancia en el transcurso del semestre que iniciará el próximo lunes 21 de septiembre.

Tras informar lo anterior, la secretaria general de este sindicato, María del Rosario Sánchez Piña, abundó que la respuesta que recibió del titular del Conalep-Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, fue que analizaría atender el planteamiento.

Sin embargo, de no concretarse el apoyo económico, el funcionario planteó la posibilidad de abrir los laboratorios de cómputo de los tres planteles con los que cuenta este subsistema en los municipios de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco, para que sean utilizados por estudiantes y docentes que no tengan acceso a internet en sus hogares, abundó la dirigente sindical.

En entrevista telefónica, Sánchez Piña confirmó que el próximo semestre en el Conalep-Tlaxcala será bajo la modalidad de educación a distancia por la pandemia de Covid-19, de ahí que alrededor de 160 agremiados al Sutac fueron capacitados por la Dirección General del Colegio en el uso de herramientas y plataformas tecnológicas para la impartición de clases.

Observó que el ciclo escolar pasado, el personal académico debió sufragar con sus propios recursos el servicio de red internet para poder comunicarse con sus estudiantes, por lo que su dirigencia solicitó al director general que los apoye con recursos para cubrir esos gastos.

De concretarse esta posibilidad, abundó, la asistencia de estudiantes o personal docente a los laboratorios de cómputo de las escuelas se realizaría de manera escalonada para que no se generen grupos numerosos y se les ponga en riesgo ante un posible contagio de Covid-19.

“Lo de los centros de cómputo es una propuesta planteada sobre todo para estudiantes que no tengan acceso a internet en sus casas, pero se vería sobre la marcha si se lleva a cabo o no, si los docentes notan que un alumno no se conecta o no se presenta a las actividades académicas a distancia. Habrá coordinación entre los docentes y los orientadores”.