En reunión de Conago, se informarán detalles de vacunación contra el Covid-19 en Tlaxcala: Sesa

La cantidad de vacunas contra el Covid-19 que recibirá Tlaxcala y la estrategia de aplicación serán dados a conocer al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez mañana jueves en la reunión telemática que se celebrará entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Salud federales.

Tras informar lo anterior, el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales aclaró que las dosis que reciba la entidad se aplicarán exclusivamente al personal que atiende directamente a enfermos de Covid-19, para evitar contagios y que se ponga en riesgo su vida.

Hasta este ahora, recordó, poco más de 800 trabajadores del sector estatal se han contagiado del nuevo coronavirus, de los cuales entre el 40 y 45 por ciento ha sido personal de enfermería y se han registrado entre 14 y 15 decesos en esta categoría laboral a consecuencia de ese padecimiento.

Asimismo, informó que la condición de salud del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), José Aarón Pérez Carro, quien se contagió de Covid-19, es estable “y ya está en fase de resolución (sic)”.

Cabe referir que el pasado martes, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud federal, Hugo López-Gatell anunció que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a personal de salud de la entidad comenzará el 11 de enero con el biológico del consorcio Pfizer-Biontech.

Interrogado sobre el número de dosis que llegarán a la entidad, Lima Morales respondió que aún está en pláticas con las autoridades federales para conocer detalles de la estrategia de vacunación.

“Estamos con esas pláticas con el gobierno federal, de hecho, el día de mañana hay una reunión con miembros de la Conago, el gobernador va a tener reunión por vía conferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde se van a afinar todos estos puntos, sin embargo, va a ser personal de salud exclusivamente” el que se vacune de manera inicial.

Sobre el repunte de casos positivos de Covid-19 en la entidad, dijo que “es un evento que se venía hablando normal, de hecho, si en el mundo el fenómeno de recontagio ha sido muy intenso, Tlaxcala no está exento de esta situación y es algo en la que la sociedad en general tiene que ayudarnos, tenemos que participar con el uso de cubreboca, lavado de manos y distanciamiento social”.

Pese a ese incremento, destacó que Tlaxcala cuenta con 30 por ciento de disponibilidad hospitalaria para atender a enfermos de coronavirus y “este día va haber muchas altas, lo cual va a aumentar la capacidad de atención”.

Rechazó que sea inadecuado equipo de protección que se le entrega al personal que atiende a los pacientes con Covid-19, “es el óptimo, está siendo revisado tanto por las instancias sindicales como por servidores y por comités técnicos especializados, es el adecuado, y en cuanto al abasto de medicamentos estamos día a día con este mismo afán de poder tenerlos, porque ha habido desabasto a nivel nacional. Es una situación que no solo vive Tlaxcala, sino el país y que seguramente está viviendo el mundo, porque es una pandemia que nadie esperaba”.

El gobierno del estado, agregó, continuará aplicando acciones de contención de más casos, sin embargo, “toda estrategia social depende de la sociedad, la recomendación es lavado de manos, uso de cubreboca y distanciamiento social. No va haber ninguna festividad que sea más importante que su propia vida. No va haber servicio de salud suficiente para atender, en otros estados ya están rebasando su capacidad hospitalaria, en Tlaxcala todavía no y la gente debe tomar conciencia de eso”.