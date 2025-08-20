Miércoles, agosto 20, 2025
Con unidad, coordinación y determinación se avanza en el fortalecimiento de la seguridad: Alfonso Sánchez

La Redacción

Al encabezar los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que tuvo como sede la capital tlaxcalteca este miércoles, el alcalde Alfonso Sánchez García aseveró que “sólo con unidad, coordinación y determinación, la seguridad dejará de ser una aspiración para transformarse en una realidad palpable en favor de la gente”.

Acompañado por Ilse Viridiana Hernández Mejía, secretaria técnica de la Secretaría de Gobierno y coordinadora de la Región II de las Mesas de Construcción de Paz, Alfonso Sánchez reiteró su convicción de sumar esfuerzos en favor de la tranquilidad social.

“Ponemos nuestra capacidad, experiencia y recursos al servicio de la cooperación estrecha con las instancias estatales y federales, para que cada calle, colonia y comunidad se conviertan en territorios de paz, bienestar social y seguridad”, sostuvo.

Como anfitrión, el alcalde subrayó la importancia de este encuentro regional con presidentes municipales, ya que su presencia fortalece la voluntad de diálogo, compromiso auténtico y visión compartida hacia un mismo destino.

“La seguridad es uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo y ninguna institución puede enfrentarlo de manera aislada. Por ello, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es la única vía para avanzar con firmeza en beneficio de las familias”, puntualizó.

Previo a la sesión de trabajo, el edil capitalino, la coordinadora de la mesa, sus homólogos y personal de seguridad de los municipios participantes, dieron el banderazo de salida a las unidades que refuerzan los patrullajes coordinados en la zona, como parte de la estrategia para inhibir la comisión de delitos y garantizar mayor presencia preventiva en las calles.

En esta ocasión, el alcalde estuvo acompañado por la directora de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, Montserrat Xicohténcatl Flores, así como por los diferentes mandos en la estructura policial municipal, de las fuerzas estatales y de la Guardia Nacional.

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Asegura Sesa que está garantizado el tratamiento con quimioterapia a pacientes con cáncer; rechaza que exista desabasto

Guadalupe de La Luz Degante -
En Tlaxcala, "no hemos tenido un desabasto" en quimioterapia, por lo que está garantizado el tratamiento a pacientes con cáncer, aseguró Rigoberto Zamudio Meneses,...
Ejecutan a tiros a dos mujeres a bordo de una camioneta en la carretera Tehuacán-Teotitlán

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este miércoles, dos mujeres identificadas de manera preliminar como Daniela y Esmeralda fueron asesinadas a balazos por dos hombres en la...

Presentan Carrera Estrella Panotla 2025; una tradición deportiva con historia y unidad comunitaria

Dania Corona Muñoz -
Este miércoles fue presentada la Carrera Estrella Panotla 2025, una justa deportiva con raíces históricas en el atletismo tlaxcalteca que busca mantener viva la...

“Sí hay elementos” para el desafuero de ‘Alito’

La Jornada -
En las cinco carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que pidió quitar el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, “sí hay elementos”...

Vagón de Tren Maya no descarriló, se desvió aguja en cambio de vía: Lozano

La Jornada -
Ciudad de México. El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, informó que no hubo descarrilamiento de un vagón en la estación...

El 1 por ciento más rico en México acapara un tercio del ingreso nacional

La Jornada -
La pobreza en México disminuyó desde 2018, pero la desigualdad estructural persiste. El 1 por ciento de la población más rica acapara el 35...

