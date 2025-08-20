Con unidad, coordinación y determinación se avanza en el fortalecimiento de la seguridad: Alfonso Sánchez

Al encabezar los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que tuvo como sede la capital tlaxcalteca este miércoles, el alcalde Alfonso Sánchez García aseveró que “sólo con unidad, coordinación y determinación, la seguridad dejará de ser una aspiración para transformarse en una realidad palpable en favor de la gente”.

Acompañado por Ilse Viridiana Hernández Mejía, secretaria técnica de la Secretaría de Gobierno y coordinadora de la Región II de las Mesas de Construcción de Paz, Alfonso Sánchez reiteró su convicción de sumar esfuerzos en favor de la tranquilidad social.

“Ponemos nuestra capacidad, experiencia y recursos al servicio de la cooperación estrecha con las instancias estatales y federales, para que cada calle, colonia y comunidad se conviertan en territorios de paz, bienestar social y seguridad”, sostuvo.

Como anfitrión, el alcalde subrayó la importancia de este encuentro regional con presidentes municipales, ya que su presencia fortalece la voluntad de diálogo, compromiso auténtico y visión compartida hacia un mismo destino.

“La seguridad es uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo y ninguna institución puede enfrentarlo de manera aislada. Por ello, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es la única vía para avanzar con firmeza en beneficio de las familias”, puntualizó.

Previo a la sesión de trabajo, el edil capitalino, la coordinadora de la mesa, sus homólogos y personal de seguridad de los municipios participantes, dieron el banderazo de salida a las unidades que refuerzan los patrullajes coordinados en la zona, como parte de la estrategia para inhibir la comisión de delitos y garantizar mayor presencia preventiva en las calles.

En esta ocasión, el alcalde estuvo acompañado por la directora de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, Montserrat Xicohténcatl Flores, así como por los diferentes mandos en la estructura policial municipal, de las fuerzas estatales y de la Guardia Nacional.