Con trabajadores de otras delegaciones, dirigente del SNTE pretende avalar asamblea de la D-III-1, denuncian

Ante el amago de agremiados a la delegación D-III-1 de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de no acudir a la asamblea extraordinaria convocada para este viernes para renovar su dirigencia, el Comité Ejecutivo Seccional (CES) pretende alcanzar el quorum con personal de otras delegaciones.

Así lo denunciaron agremiados a la delegación D-III-1, quienes pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias, pues están inconformes con la forma con la que el CES que encabeza Cutberto Chávez de la Rosa busca renovar la dirigencia que desde 2019 ostenta Gwendolynne Amaro Ramírez.

Por ese motivo, la mayor parte de los 500 trabajadores administrativos que forman parte de esta delegación sindical acordó no acudir a la asamblea extraordinaria que tendrá lugar este viernes en el edificio de la sección 31 del SNTE, con la finalidad de no que no se reúna el quórum necesario.

Sin embargo, dijeron tener conocimiento de que Chávez de la Rosa pidió la presencia de agremiadas y agremiados de otras delegaciones, además de que él acudirá junto con los integrantes de su Comité Ejecutivo Seccional, a efecto de que la asamblea extraordinaria se lleve a cabo. Pero, el dirigente estaría incurriendo en una ilegalidad y se podrían poner recursos legales, advirtieron.

Fue el pasado 23 de noviembre que el secretario general de la sección 31 del SNTE y el secretario de Organización VIII, David Arturo Hernández López, emitieron la convocatoria para la asamblea extraordinaria para la renovación de la dirigencia de la delegación D-III-1—que aglutina a personal administrativo adscrito a oficinas centrales de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET)– este 9 de diciembre en instalaciones de la sección.

La convocatoria fue criticada por Amaro Ramírez, pues dijo tener un acuerdo con Cutberto Chávez de la Rosa para la ampliación por un año más del Comité Delegacional, aunque se dijo dispuesta a retirarse si la base trabajadora así lo determinaba.

Cabe precisar que la convocatoria no contempla el registro de planillas para contender por el Comité Delegacional, lo cual contraviene los estatutos de la organización, que establecen que las planillas aspirantes a integrar el Comité Delegacional constarán de siete integrantes que ocuparán las secretarías general, de organización, de trabajo y conflictos, de finanzas, de previsión y asistencia social, de escalafón y promoción y de orientación ideológica sindical; ninguno de los cuales tendrá derecho a reelección en el periodo siguiente.