Con su trabajo, los docentes son el sostén de la escuela pública: Maurino Morales

A través de su trayectoria de más de 30 años de trabajo, las y los docentes de Tlaxcala han sido el sostén de la escuela pública para las siguientes generaciones de maestros y maestras, así como para niñas, niños y jóvenes, expresó Maurino Morales García, del Comité Ejecutivo Nacional de la sección 31, quien asistió en representación de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“La escuela pública es una conquista de nuestra Revolución Mexicana y no la hemos dejado caer y no podemos dejarla caer… Mientras haya maestros de pie, mientras haya una escuela de pie, no habrá pueblo de rodillas”, frase que ha servido de inspiración para las y los maestros de la entidad.

En el marco de la conmemoración del día del maestro, la sección 31 del SNTE llevó a cabo la entrega de más de 280 preseas a docentes con 30, 40 y 50 años al servicio en la educación de Tlaxcala, en un evento celebrado en el salón Joaquín Cisneros en la ciudad capital.

A nombre de Cepeda Salas, Morales García extendió un fraternal abrazo y manifestó el infinito agradecimiento de la nación por los años de servicio que han entregado a niñas, niños, jóvenes y padres de familia, para garantizar el derecho a la educación de la población.

En este sentido, destacó que el amor y el compromiso que tienen por su labor ha sido la inspiración y el ejemplo de sus estudiantes durante generaciones, por lo que agradeció su contribución al estado de Tlaxcala y al país.

“¿Quién enseñó en esas primeras letras a escribir el nombre de México? ¿Quién inspiró a los alumnos a decir, con fe y con pasión, México yo creo en ti?”

Finalmente, expresó que “si se calla el maestro, calla la vida”, por lo que con estas palabras animó a las y los maestros a continuar con su labor con compromiso y devoción para la construcción de una mejor sociedad.

Por su parte, Sergio Enrique Reséndiz Flores, director de Transformación Educativa, quien asistió en representación del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), Homero Meneses Hernández, agradeció a las y los maestros asistentes por el respeto, la dignidad y el reconocimiento que representa su trayectoria.

Sobre ello, reconoció que el trabajo de las y los docentes en las instituciones educativas “siempre es con esmero, siempre es con responsabilidad y, sobre todo, siempre es con el entusiasmo que les caracteriza”.

Por lo que destacó que su dedicación, preocupación y responsabilidad al estar frente a los grupos de alumnas y alumnos, trasciende en sus instituciones. “Vemos esa semilla que se sembró y ahora vemos los frutos, podemos decir he cumplido y llegado hasta este momento”.

Finalmente, el secretario general de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa celebró y reconoció a las y los docentes con una trayectoria de más de 30 años en Tlaxcala.

“Hoy oficialmente reconocemos su constancia, sacrificio y arduo trabajo siempre en favor de la niñez y la juventud tlaxcalteca, su tenaz dedicación en la formación académica siempre con un gran corazón”, desde una visión humanista en favor de los sectores más vulnerables de la población, quienes pueden encontrar en la escuela pública una oportunidad para aprender, crecer y desarrollar sus capacidades y talentos.

