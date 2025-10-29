Miércoles, octubre 29, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Con risas, dulces y tradición, el alcalde Alfonso Sánchez encabeza convivencia de calaverita

La Redacción

Al mediodía de este miércoles, el patio del ayuntamiento de Tlaxcala se llenó de color, risas y magia durante la Convivencia de Calaverita, una actividad que, en el marco del Día de Muertos, reunió a decenas de niñas y niños.

Algunos disfrazados de catrinas, otros de brujas, calabacitas, charros, payasos y hasta fantasmas, los menores recorrieron los pasillos del Palacio Municipal entre música, sonrisas y mucha tradición.

Las distintas áreas del gobierno municipal se organizaron con entusiasmo para tener listos los dulces, decorar sus espacios y compartir momentos de alegría con los visitantes.

En esta ocasión, la atmósfera se llenó de vida con cada paso de los personajes que, entre risas y sustos traviesos, recordaron que las tradiciones mexicanas también son una forma de unión y comunidad.

Al ritmo de “…el osito quiere su calavera”, las y los niños visitantes sonrieron felices cuando notaron que en respuesta a su canto recibieron paletas, caramelos y bombones.

El presidente municipal Alfonso Sánchez García convivió con los participantes, saludó a las niñas y niños, platicó con las maestras y no dudó en posar para las fotos que inmortalizaron la mañana.

Con su característico trato cercano, el alcalde destacó la importancia de preservar las tradiciones que además de fortalecer la identidad, transmiten valores de convivencia entre las nuevas generaciones.

