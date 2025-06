Con retrasos, desinformación, uso de acordeones y lluvia, transcurrió elección judicial en el sur del estado

Con retrasos en la instalación de casillas, funcionarios dubitativos y una palpable falta de capacitación en los encargados de las mesas receptoras, inició este domingo la inédita jornada de votación en Tlaxcala para elegir a 13 funcionarios, tanto del Poder Judicial federal como del local, así como de diversos tribunales.

Casi a las 9 horas de este domingo, una hora después a lo que establece la norma, iniciaron en la zona sur de la entidad la elección de magistradas y magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJE), de Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA), así como de juezas y jueces del Poder Judicial del estado, además de magistrados, jueces federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde las primeras horas de la mañana, en distintos puntos del estado, ciudadanos que acudieron a ejercer su voto se encontraron con casillas cerradas, personal desorientado y una notoria carencia de información clara sobre el proceso.

La jornada, promovida como un ejercicio democrático sin precedentes en la entidad, comenzó con severas complicaciones operativas y que arreciaron por la tarde por la lluvia que azotó diversos puntos de la zona sur de la entidad y en otras partes de la geografía estatal.

En municipios como Tlaltelulco, Tetlanohcan, Zacatelco y Tepeyanco, la constante fue apertura tardía de varias casillas. En algunas, la instalación se demoró hasta una hora debido a la ausencia inicial de funcionarios designados o al desconocimiento del procedimiento por parte de los presentes.

“Nos dijeron que teníamos que venir a las siete, pero no sabíamos exactamente qué teníamos que hacer”, confesó una joven funcionaria de casilla, visiblemente nerviosa mientras revisaba, con ayuda de otro ciudadano, las instrucciones básicas para el llenado de actas en la mesa receptora 0155 habilitada en Tlaltelulco.

A esta situación se sumó la incertidumbre de los votantes, quienes expresaron confusión ante el diseño de las boletas y la falta de información previa sobre los perfiles y funciones de los candidatos a elegir.

En las filas improvisadas, más de uno reconoció que no conocía con claridad por qué se realizaba la elección ni qué implicaciones tendría su voto.

“Es mala esta experiencia porque simplemente nadie nos orientó cómo deberíamos votar, solo nos dijeron que viéramos todo en el celular. No me dejaron ayudar a una persona que no veía ni identificaba los números, las letras estaban pequeñas, pero no me dejaron, solo le quería enseñar donde debía poner los números, pero no nos dejaron”, dijo doña Natividad Zamora Escobar, una mujer de 59 años de edad, entrevistada tras emitir su sufragio en el municipio de Tlaltelulco.

Sin embargo, se sincera, no conocía a ninguno de los 13 candidatos por los que votó; simplemente sufragó al azar y lo hizo, porque “no los conozco, cómo los iba a conocer si nunca los dieron a conocer, voté al azar y que dios me ayude; solo vine a votar para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum; queremos que se haga todo bien”.

Incluso, en medio de la desinformación y desorganización, un funcionario de esta casilla, la 0155, advirtió a los ciudadanos que no deberían utilizar ni dispositivos móviles ni hojas marcadas o los llamados acordeones a través de los cuales les indicaban la forma de sufragar, con la advertencia que en caso de ser observados con esas conductas, su voto sería anulado.

Sin embargo, su llamado y advertencia no fue escuchado. La misma historia se repitió una y otra vez, como pasó en la casilla 0453, de la comunidad de Ocotlán, capital del estado, en donde una mujer, sin rubor, sacó su acordeón electoral y hasta el teléfono para verificar los nombres de las personas por las que tenía que sufragar.

Cuestionado al respecto, el presidente de esa mesa de casilla, quien no quiso identificarse, sostuvo que estaba permitido el uso de acordeón y celulares, pues “no toda la gente se acuerda de los nombres de las personas por las que debe o va a votar. A poco usted si se los sabe, a ver dígamelos”, respondió.

Los incidentes fueron menores. Algunos la molestia fue por el cambio del lugar de las casillas o bien la distribución de espacios o filas de votación a partir del primer apellido del votante. Las esperas, por momentos, eran tediosas.

De igual forma, por momentos, varias casillas lucieron vacías, sin personas que acudieran a votar, aspecto que se reflejará al momento de conocer el nivel de participación ciudadana en esta elección de magistrados y jueces locales, así como de ministros, magistrados y jueces federales en Tlaxcala.