Con respaldo del ayuntamiento capitalino, se realizará Encuentro de Forcados

Con el respaldo del ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar será el escenario del Primer Encuentro de Forcados Tlaxcala, evento sin precedente que busca preservar el arte, la pasión y el valor de “Pegar Toros”, así como fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre los Grupos de Forcados del país.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 12 horas, con entrada libre y acceso al público desde las 11 de la mañana, en la emblemática “Tacita de Plata”.

Cabe destacar que los forcados representan una tradición taurina de origen portugués con más de tres siglos de historia. Su participación se distingue por el toreo a cuerpo limpio, una expresión en la que los integrantes del grupo, sin utilizar capa ni espada, enfrentan al toro únicamente con su valor, técnica y coordinación.

El acto central de su arte es “La Pega”, en la que un grupo de ocho forcados espera el encuentro con el toro. El primero de ellos, llamado forcado de cara, lo recibe de frente y lo sujeta por la cabeza, mientras sus compañeros lo apoyan hasta inmovilizarlo, demostrando disciplina, fuerza y trabajo en equipo.

Esta práctica, además de su alto grado de dificultad, simboliza unidad, respeto y hermandad, principios que han permitido su expansión a diversos países taurinos, entre ellos México, donde encontró terreno fértil para su desarrollo a finales del siglo XX.

El “Primer Encuentro de Forcados Tlaxcala” reunirá a destacados grupos que han mantenido viva esta tradición en el país:

Grupo de Forcados Mexicanos, primero fundado en México e invitado especial de esta jornada.

Grupo de Forcados Teziutecos, creado el 1 de mayo de 1991, referente y formador de nuevas generaciones.

Grupo de Forcados Amadores de Xico, reconocido por su técnica y entrega.

Grupo de Forcados de Tlaxcala, anfitrión de este histórico encuentro.

Los grupos participantes pegarán astados de la ganadería de Tepetzala, en un marco de respeto por la tradición y el toro bravo, un homenaje a la tradición y al espíritu colectivo.

“El Primer Encuentro de Forcados Tlaxcala” tiene el propósito de promover la cultura, la técnica y los valores del Forcado, reafirmando la importancia del compañerismo, la disciplina y el respeto mutuo que caracterizan a esta práctica.

De esta manera, el ayuntamiento de Tlaxcala reitera la invitación a todos los forcados en activo y en retiro, así como a las familias del estado y del país, a que asistan a la emblemática plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” para vivir una jornada de hermandad y de amor por la fiesta brava, pues Tlaxcala es Taurina y Reserva Ecológica del Toro de Lidia.