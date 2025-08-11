Lunes, agosto 11, 2025
Con proximidad social, ayuntamiento de Tlaxcala rescata espacios públicos para el disfrute familiar y la paz social

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, ha rehabilitado 10 áreas públicas en diferentes comunidades y delegaciones, con el objetivo de devolver estos espacios a las familias capitalinas y prevenir conductas delictivas.

Mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, a través del área de Prevención del Delito, y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se han identificado lugares en deterioro para su recuperación y mantenimiento.

A través de un acuerdo de cabildo, el alcalde Alfonso Sánchez García instruyó ubicar y rescatar parques y canchas en mal estado, que por su abandono se habían convertido en zonas inseguras o donde personas consumían sustancias prohibidas, lo que alejaba a las familias.

Gracias a la visión del presidente municipal se emprendió una mayor coordinación con delegados y presidentes de comunidad, con quienes de forma conjunta se han identificado los lugares a intervenir y luego se organizaron faenas para limpiar, podar y pintar bancas y juegos, además de establecer compromisos para conservarlos en buen estado.

Los espacios recuperados son: la cancha de básquetbol de San Lucas Cuauhtelulpan; el campo deportivo y parque de San Sebastián Atlahapa; la cancha deportiva de San Isidro; el área de juegos de Tlapancalco; el parque y polideportivo de la colonia Adolfo López Mateos; el parque de Loma Bonita; el área recreativa El Triángulo, en San Diego Metepec, y el parque de Acuitlapilco.

Lo anterior también fue posible en colaboración con las Redes de Mujeres Constructoras de la Paz (Mucpaz), quienes además de recibir capacitación para prevenir la violencia, han participado en algunas acciones para el rescate de espacios.

Como parte de esta estrategia integral, el ayuntamiento complementa las acciones de recuperación con pláticas en escuelas sobre prevención de adicciones, violencia en el noviazgo y trata de personas, entre otros.

De esta forma, el gobierno municipal trabaja en coordinación con el estado y a través de las diferentes áreas para generar espacios seguros, dignos y funcionales que fortalezcan la convivencia social y el sentido de comunidad en Tlaxcala.

