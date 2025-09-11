Con prevención y apoyo emocional, reducen tasa de suicidios en Tlaxcala

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud (Sesa) informó que, como parte de la estrategia de salud mental, se han realizado 4 mil 594 acciones preventivas dirigidas a 43 mil estudiantes tlaxcaltecas, lo que ha permitido que el estado se coloque por debajo de la media nacional en incidencia de suicidios.

- Anuncio -

De acuerdo con datos oficiales, Tlaxcala registra una tasa de 5.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 6.8, resultado de acciones integrales de atención y prevención.

El titular de la Sesa, Rigoberto Zamudio Meneses destacó la creación de 37 Clínicas Municipales de las Emociones, donde se han otorgado más de 19 mil consultas especializadas.

“Esto significa que más de la mitad de la población en los municipios cuenta hoy con mecanismos de prevención en salud mental”, afirmó.

- Advertisement -

Durante el acto conmemorativo celebrado en la Unidad Deportiva Blas Charro Carvajal en la capital, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar subrayó la colaboración entre dependencias estatales para fortalecer las acciones de salud mental en favor de la población.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la salud mental de todas y todos los tlaxcaltecas. En el Sedif trabajamos para que cada persona sepa que no está sola, que la vida vale y que juntos podemos construir esperanza”, enfatizó.

Como parte de la conmemoración de esta fecha, se realizaron pláticas, talleres y acciones comunitarias de sensibilización, y se difundieron herramientas de autocuidado para fomentar redes de apoyo.

- Advertisement -

Participaron en estas actividades el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández; la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, expertos, docentes, autoridades educativas y población en general, quienes coincidieron en la necesidad de hacer de la salud mental una prioridad colectiva y permanente.