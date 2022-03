Con posturas encontradas, especialistas debaten sobre la revocación de mandato del presidente

A escasos días de la celebración de la revocación de mandato del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, especialistas debatieron sobre este ejercicio, al cual uno de ellos considera viciado de origen, pero que debe ser aprovechado por la ciudadanía para incidir en decisiones importantes del país; mientras que otro lo calificó de ser una estrategia del gobierno para tener un esquema de medición oficial de popularidad de la Cuarta Transformación.

“¿Por qué hay una percepción general de que la democracia no sirve para nada?”, sino solamente para elegir gobernantes o representantes que cuando llegan al cargo van a tomar decisiones que, incluso, “van en contra” de los propios intereses del pueblo, planteó Claudio Cirio Romero, sociólogo y expresidente de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Caip-Tlax), durante su participación en este espacio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) .

Puntualizó que las figuras de democracia directa están perfectamente definidas en las Leyes, principalmente en el occidente, y significan una participación más cercana en las decisiones que la ciudadanía puede tomar frente a situaciones específicas.

En el caso de la revocación de mandato es un derecho político y sirve para consultar a ciudadanos respecto de si está de acuerdo en que la persona que resultó electa popularmente como titular de la presidencia de la República mediante el voto, sea removida del cargo antes que concluya su periodo, y que las personas que piden la celebración de este ejercicio están inconformes con el actuar del mandatario, explicó.

“Lo peculiar en este, es que no ocurre de esa manera, quienes lo solicitan curiosamente no son los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino los que están a favor, sobre todo, de alguna manera comprometidos con lo que él dijo que haría en caso de llegar, que es someterse a la revocación… es un elemento curioso a valorar”.

Cuestionó que el INE en lugar de constituirse como un elemento que pudiera haber ayudado a que este proceso se estableciera como un precedente importante en la democracia directa del país, “hizo absolutamente lo contrario”.

Añadió: “El problema está en que todo el proceso está viciado desde el origen y lo que impera fundamentalmente es la desinformación”, pues no ocurrirá lo que se ha manejado como una posible ratificación del presidente, a partir de este ejercicio de revocación. “Eso no va a ocurrir, pero en la propaganda política no se critica a López Obrador, sino se le denosta, y mientras del otro lado lo elevan”.

“¿Para qué hacer este proceso?, para hacer que en nuestro país nos demos cuenta que los ciudadanos sí podemos incidir en las decisiones más importantes y si el INE en lugar de meterse a la cancha y jugar contra el presidente, hubiera hecho un papel de árbitro, fundamentalmente el consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, quienes se metieron a la contienda que no les pertenecía, entonces la gente podría estar más informada y participar más”.

Remarcó que en lo personal es absolutamente crítico del trabajo demostrado ese órgano electoral pues su ingeniería social está desfasada, “no funciona” y que se ha demostrado que sus Consejos distritales y locales “no sirven absolutamente para nada; los consejeros van a tomar café y a comer galletas, solo participan levantando la mano”.

Por ello, subrayó que tanto el INE como otras instituciones con autonomía deben reformarse “porque si no, no van a ser capaces de promover la democracia directa que se requiere y si no se hace esto vamos a seguir atrasados”.

Más que dirimir si queremos que se vaya el presidente o continúe en el cargo, como de alguna manera debiera plantear la oposición, se debe pensar como ciudadanos “que tenemos la oportunidad de poder incidir más en las decisiones del país”.

Sin embargo,” ojo, el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si de todos modos no se junta el 40 por ciento de los votos, que es lo que se exige para que la decisión sea vinculante, aunque algunos cuestionan que no sería legal porque esta disposición es posterior a la designación de él en el cargo, pero que si la mayoría dice que se vaya, se va, ¿ustedes se imaginan ese escenario hipotético? ”, mientras que la oposición, en lugar de aprovechar, no ha demostrado en qué está mal el mandatario, manifestó.

Insistió en que es necesario debatir sobre este tema e invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas el próximo 10 de abril a ejercer su derecho al voto en este proceso de revocación.

Por su parte, Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, quien fungió como moderador en este foro, defendió que las autoridades electorales están en manos de los ciudadanos, son ciudadanizadas, y que los diversos órganos de este Instituto tienen función específica, como los Consejos Locales y Distritales, en la toma de decisiones.

Por su parte, el segundo ponente, Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Consejo General del INE, destacó que este proceso de revocación se trata de “una iniciativa del gobierno, no de ciudadanos inconformes con la gestión… lo piden aquellos que son coincidentes con la lógica del gobierno federal”.

Expuso que el mandatario federal tiene esta pretensión de someterse a este ejercicio ”porque quiere, a diferencia de lo que son las encuestas, un esquema de medición oficial de la popularidad de la Cuarta Transformación, y no lo digo yo, lo dijo él”.

Recalcó que este ha sido un procedimiento “impresionantemente judicializado” y que en el caso del presupuesto suficiente para la realización de este ejercicio, también sobrevino un litigio que conllevó a la declaración de la titularidad de la Secretaría de Gobernación (SG) en el sentido de que el gobierno carece de recursos para la revocación, ya que necesitaría dejar sin dinero a los programas sociales para canalizarlos a tal fin.

Y después –abundó- vino un atrevimiento mayúsculo, del propio presidente de la República, “donde salen a decir que necesitan presentarle a la autoridad electoral una propuesta de cómo economizar recursos, lo que indica un enorme desconocimiento de lo que significan los órganos autónomos y cómo manejan sus partidas presupuestales”.

Aseveró que es “inaudito” la actuación de servidores públicos en este proceso de revocación de mandato, pues se ha retomado la prohibición dispuesta en el artículo 41 constitucional, sobre la no difusión de logros de gobierno, sin embargo, “anduvieron en plena campaña y aludieron a la revocación “.

Enfatizó que este ejercicio que se llevará a cabo el 10 de abril próximo es un proyecto estratégico para el presidente, “porque le tiene que dar el sentir de la población y algo más censal que lo mantenga vivo en la boleta… va a ser algo así como el espejito de Blanca Nieves, a ver quién es la más bonita, a ver quién es el más popular”.

Luego, Lule Ortega aclaró que por ley, el INE realiza este foro y que las expresiones vertidas en este espacio no reflejan necesariamente la postura de este instituto.

Asimismo, agregó que una atribución del INE es la de organizar este proceso y que es de suma importancia que la sociedad en su conjunto conozca las diversas actividades y la forma en que se realiza este trabajo, que por ello se ha acercado a la UATx.

Refirió que diversos actores tanto políticos como opinadores de la vida nacional cuestionan este proceso tan polémico, desde el inicio de la recabación de apoyos ciudadanos para organizarlo, de si el INE tiene recursos suficientes para cumplir con la encomienda legal y de si la difusión es suficiente al igual que el número de casillas. “Son temas que están en la agenda pública de discusión”.

El propósito de este foro y otros dos a efectuarse, es el de propiciar la participación cívica y democrática de la ciudadanía en general y de la comunidad universitaria, por esta razón se realizan en espacios de la máxima casa de estudios del estado.

Por su parte, Miguel Ángel Pacheco López, vocal de capacitación de la Junta Local del INE, señaló que a partir del 26 de marzo está disponible la liga www.ubicatucasilla.ine.mx, a fin de que la ciudadanía consulte el lugar exacto donde podrá ejercer su derecho al voto.