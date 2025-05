Con porras, festejo de cumpleaños y diversión, continúa la fiesta deportiva nacional más grande de México desde Tlaxcala

En el tercer día de actividades de la Olimpiada Nacional CONADE 2025, la emoción, las porras, los festejos y la pasión se hicieron presentes en cada uno de los encuentros deportivos desarrollados en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, y en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, donde se realizaron las competencias de tenis de mesa y breaking, respectivamente.

En el pabellón “A” de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en el municipio de Apizaco, la porra proveniente de Yucatán apoyó en todo momento a sus representantes. Silvia Farfán Morales y Daniela Farfán Espíndola animaban a su nieto e hijo, Baruch Díaz Farfán, en la competencia que sostenía con los representantes de Querétaro.

La porra coreaba Baruch, Baruch. “Nos organizamos para hacerlo más de 20 personas, abuelitos, mamás, papás; todos nos organizamos para venir. Las niñas han dado buenos lugares y a los niños en individuales les está yendo bien. Casi todos venimos en avión y los niños igual fueron transportados en avión por la CONADE”, dijo.

La mamá de Baruch Díaz dijo que está emocionada porque es la primera vez que su hijo participa en el evento nacional. “Estamos muy felices de estar acá y que nos reciba gente tan bonita de Tlaxcala, tan cariñosa y tan bonito lugar. Muchísimas gracias a Tlaxcala por recibirnos y venimos a dar la mejor versión de nosotros, los yucatecos aquí”, afirmó.

En esta fiesta deportiva nacional no pasan desapercibidos los cumpleaños; así lo demostró la delegación de tenis de mesa del estado de Hidalgo, quien aprovechó el momento para festejar con “Las Mañanitas” y pastel a la mamá de las hermanas Dalila y Luciana Hernández, atletas de las categorías sub-19 y sub-13, respectivamente.

“Aquí festejando con toda la delegación, muy contenta y agradecida con Tlaxcala por el recibimiento. Está bien, la verdad, muy padre su instalación, todo ha estado muy muy bien, gracias a Dios. Luciana está esperando mixtos, todavía tenemos un camino por delante que recorrer”, indicó la festejada, Jessica López Hernández.

Con ese mismo ambiente en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, a ritmo de Dj, la olimpiada concentró a los representantes de breaking, quienes exhibieron sus mejores pasos con ritmo y energía.

Los aficionados a esta disciplina deportiva, familiares de los atletas de los estados de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro, no dejaron en ningún momento de apoyar a los deportistas en su búsqueda por alcanzar las medallas de oro, plata y bronce.

Nueve jurados visualizaban puntualmente los movimientos de los jóvenes competidores, les calificaban técnica, ejecución, vocabulario, musicalidad y originalidad. Cada competencia estuvo llena de Top Rock, Footwork, Power Moves y Freeze.

“Empecé porque conozco a uno de los B-Boys que ha sido ganador y ahora es mi maestro. Entrenamos generalmente tres días a la semana, una hora, nos enfocamos en actividad física, acrobacias para agarrar fuerza y hacemos nuestras batallas al final de la clase para mejorar y cosas así”, comenta María José Martínez Cárdenas, representante de Guanajuato.

El público se mantuvo al borde del asiento ante cada movimiento de los exponentes de Breaking, porque algunos pasos y movimientos son muy arriesgados.

“Por ejemplo, a mí los que me gustan más es hacer abajo, o sea, todos los movimientos que se hacen abajo porque siento que en Top Rock casi no se me dan las cosas. Bailar arriba es Top Rock y bailar abajo es Footwork, y los Freeze es que te quedas congelado por unos minutos en lo que pasa el beat de la música”, comenta Natalia Carolina Carrillo Cuevas.

Para gran parte de los exponentes del breaking que participan en esta Olimpiada Nacional, su anhelo por desarrollarse en esta disciplina deportiva es porque algún familiar o conocido ha destacado, refiere América Renata Rubalcaba Núñez.

“En mi caso, más que nada fue porque mis tíos, de parte de mi mamá, son B-Boys y ya llevan muchos años en esto del breaking. Ahora, aquí en la categoría kids femenino nos llevamos el tercer lugar y en la categoría de niños (kids) nos llevamos el primer lugar”, concluyó.