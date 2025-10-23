Jueves, octubre 23, 2025
Con participación de 80 stands y 12 nuevas inversiones, inició la Expo Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad 2025

Guadalupe de La Luz Degante

Con la participación de 80 empresarios y 12 nuevas inversiones, así como con la expectativa de obtener una derrama económica de más de 2 millones de pesos y el arribo de 100 mil visitantes, inició este jueves la Expo Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad 2025.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha este espacio en el Centro de Convenciones, previo a la inauguración de la “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”.

Realzó que en esta entidad se produce con calidad, por lo que además de los 80 stands, en esta Expo hay nuevas colaboraciones con instituciones importantes, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Museo Universium, con la exposición “Dime tus gentes y te diré quién eres”.

“Esto muestra que todos hoy estamos comprometidos a salir adelante y, sobre todo, que nuestros comerciantes tengan nuevos espacios y nuevas oportunidades”, citó. La mandataria agregó que este proyecto “será de mucho beneficio para quienes hoy están esperando mejorar sus ventas”.

Además, Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servitur), realizó el lanzamiento nacional de la estrategia “Viernes muy mexicano”.

Mencionó que los municipios del estado con más registros son Apizaco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Huamantla, Natívitas, Papalotla y, en último lugar, Tlaxcala capital. “Tenemos que hacer algo para que suban, pero esto habla también de que este programa está muy enfocado en la comunidad del barrio, de la colonia y de la población”.

Añadió que cerca de 60 por ciento de los negocios que subieron a la página de esta iniciativa son físicos con engomado, el 7 por ciento son en línea y el 29 por ciento tiene el engomado y están en el portal.

Precisó que este programa permanente está alineado con el Plan México y busca fortalecer el mercado interno, impulsar la prosperidad compartida y reconocer a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía, pero también crear una red de redes.

El registro a esta estrategia se realiza en la página oficial de la misma. “El vienes muy mexicano” que se aproxima es el del 31 de octubre de este año.

En este sentido, Lorena Cuéllar enfatizó que la finalidad de esta estrategia es la de impulsar a empresarios tlaxcaltecas para que tengan nuevas oportunidades y espacios de venta, pero sobre todo que “el gobierno sea quien los vaya acompañando”.

Recalcó que tanto artesanos como comerciantes “son sumamente trabajadores”, por lo que unidos “les va a ir bien”, ya empiezan con un negocio pequeño y van en ascenso creciendo.

Dijo que detrás de cada negocio hay una familia que necesita vivir mejor y que por ello se abren estas oportunidades, ya que en el caso de esta feria los artesanos no pagan y que han recibido capacitación y apoyos económicos.

