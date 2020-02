Nadie debe colgarse de una tragedia; con paros no solucionamos problemas: Vázquez

La diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, pidió a los actores políticos no politizar y no “colgarse de una tragedia”, luego de que diversos colectivos han convocado a sumarse a “Un día sin nosotras”, previsto para el próximo 9 de marzo como protesta en contra de la violencia de género.

La legisladora, consideró que el llamado ha sido aprovechado por los partidos políticos para criticar al gobierno de la República, pero desde la trinchera de estos, “no hacen nada” para inhibir la ola de violencia.

“Es necesario que no se cuelguen de una tragedia para jalar reflectores o para incitar a la violencia. Creo que debemos de incitar a no confrontar, tratar de pensar en la sociedad de una manera civilizada porque estoy angustiada y triste por todo lo que está pasando porque todo es criticar y criticar, pero tenemos que aportar todos desde nuestros hogares porque es tema de familia”.

Abundó: “Hay quienes se están colgando porque hay líderes de partidos que están tomando estas causas de tragedia para tirar al gobierno, pero no es tema de partido, sino de sociedad y estoy en contra de que se politicen”.

Si bien, reconoció que no se puede coartar la decisión de las mujeres que trabajan en el Congreso local para que se sumen al movimiento “Un día sin nosotras”, iniciativa de organizaciones feministas para exigir un alto a la feminicidios y a la violencia de género, Vázquez Velázquez pidió a quienes decidan participar a que acudan pero sin colores partidistas.

“No puedo coartar su decisión y quieren ir que se sumen, pero de una manera muy consiente, no partidos, no colores, si con un luto, si con un dolor, si con una petición, pero sobre individual para mejorar las cosas como seres humanos”.

Sin embargo, la diputada de Morena descartó sumarse a la propuesta, tras argumentar que debe cumplir con las responsabilidades y que lejos de marchas, se debe de fomentar los valores desde las familias.

“Consideró que no es necesario que dejemos las actividades porque si tenemos responsabilidades debemos de cumplir y que no se politice los temas, por eso estuve en desacuerdo cuando los compañeros subieron a tribuna por el caso de la niña Fátima porque politizan los temas, creo como representantes tenemos que revisar las leyes e invitar a la gente que lejos de marchas se sumen desde casa con las familias porque no estamos viviendo en delincuencia, sino violencia que es un tema distinto porque nos estamos matando entre nosotros por nada”.