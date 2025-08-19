Con operativo de alcoholimetría, policía capitalina protege integridad de conductores

Martes, agosto 19, 2025
Como parte de las acciones para reforzar la seguridad vial, la policía capitalina aplicó un operativo de alcoholimetría del que resultaron un total de 15 conductores sancionados y una motocicleta remitida al corralón.

Durante esta intervención, se aplicaron 74 pruebas de alcoholemia, de las cuales se derivaron nueve infracciones a conductores con aliento alcohólico y seis multas a quienes rebasaron los límites permitidos. El operativo se llevó a cabo sin que se registraran personas detenidas.

La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad informó que este tipo de operativos continuarán de forma permanente y aleatoria, a fin de reducir riesgos de accidentes y generar conciencia sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, en beneficio tanto de automovilistas como de peatones.

Con estas estrategias, el gobierno municipal de Tlaxcala trabaja para proteger la integridad de las familias y garantizar una movilidad más segura.

