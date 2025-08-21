Con obras de alumbrado, drenaje y desazolve en Ixtulco, alcalde fortalece la confianza ciudadana

Con la puesta en marcha de una nueva red de alumbrado público, la rehabilitación del drenaje sanitario y acciones de desazolve en la barranca Briones, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, respondió de manera directa a las necesidades de los habitantes de Santa María Ixtulco.

Estas obras municipales, que impactarán a más de mil viviendas, buscan mejorar la calidad de vida de las familias con servicios básicos eficientes, pero sobre todo que brindan seguridad.

Por segunda ocasión en esta semana, luego de las afectaciones por las lluvias del domingo pasado, el edil capitalino acudió a esta comunidad para supervisar el arranque de los trabajos de electrificación y drenaje, además de dar seguimiento a la gestión realizada ante el Gobierno del Estado para el traslado de maquinaria pesada, con el fin de garantizar el desazolve del cauce de la barranca que desemboca en esta zona.

Durante su recorrido, los vecinos agradecieron la presencia del alcalde y reconocieron su disposición para escuchar y atender directamente las inquietudes de la población. En este encuentro, aprovecharon para plantear necesidades adicionales relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad pública y el control de la fauna canina en situación de calle, aspectos que el edil tomó en cuenta para su seguimiento.

Ahí, Alfonso Sánchez García informó que la nueva red de alumbrado, que constará de 25 postes y luminarias de última generación, contribuirá a incrementar la seguridad vial y peatonal, así como a prevenir actos delictivos en la zona.

También detalló que a través de la Dirección de Obras Públicas, se concretará la rehabilitación de la red sanitaria en Camino Real. Los trabajos contemplan el suministro de más de 130 metros de tubería y la reparación de tomas domiciliarias, lo que permitirá un desalojo adecuado de aguas residuales y la eliminación de focos de infección que por años habían afectado a los vecinos.

Con acciones concretas y visibles, el Ayuntamiento de Tlaxcala fortalece cada día las condiciones de mejora de los servicios públicos y la infraestructura urbana en las comunidades y colonias de la capital.