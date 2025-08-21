Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Con obras de alumbrado, drenaje y desazolve en Ixtulco, alcalde fortalece la confianza ciudadana

La Redacción

Con la puesta en marcha de una nueva red de alumbrado público, la rehabilitación del drenaje sanitario y acciones de desazolve en la barranca Briones, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, respondió de manera directa a las necesidades de los habitantes de Santa María Ixtulco.

- Anuncio -

Estas obras municipales, que impactarán a más de mil viviendas, buscan mejorar la calidad de vida de las familias con servicios básicos eficientes, pero sobre todo que brindan seguridad.

Por segunda ocasión en esta semana, luego de las afectaciones por las lluvias del domingo pasado, el edil capitalino acudió a esta comunidad para supervisar el arranque de los trabajos de electrificación y drenaje, además de dar seguimiento a la gestión realizada ante el Gobierno del Estado para el traslado de maquinaria pesada, con el fin de garantizar el desazolve del cauce de la barranca que desemboca en esta zona.

Durante su recorrido, los vecinos agradecieron la presencia del alcalde y reconocieron su disposición para escuchar y atender directamente las inquietudes de la población. En este encuentro, aprovecharon para plantear necesidades adicionales relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad pública y el control de la fauna canina en situación de calle, aspectos que el edil tomó en cuenta para su seguimiento.

- Advertisement -

Ahí, Alfonso Sánchez García informó que la nueva red de alumbrado, que constará de 25 postes y luminarias de última generación, contribuirá a incrementar la seguridad vial y peatonal, así como a prevenir actos delictivos en la zona.

También detalló que a través de la Dirección de Obras Públicas, se concretará la rehabilitación de la red sanitaria en Camino Real. Los trabajos contemplan el suministro de más de 130 metros de tubería y la reparación de tomas domiciliarias, lo que permitirá un desalojo adecuado de aguas residuales y la eliminación de focos de infección que por años habían afectado a los vecinos.

Con acciones concretas y visibles, el Ayuntamiento de Tlaxcala fortalece cada día las condiciones de mejora de los servicios públicos y la infraestructura urbana en las comunidades y colonias de la capital.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

¿Pos dónde andan estos chamacos?

Alfredo Naime -
Ahora mismo, una de las películas de las que más se habla entre nosotros es La hora de la desaparición (Weapons), de Zach Cregger,...

Deja Vidulfo Rosales representación de los 43; se iría a la SCJN

La Jornada -
Jared Laureles y Daniel González Ciudad de México. Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello deja...

Reprueban diputados 24 cuentas públicas de 2024 por daño patrimonial por 67.9 mdp

Juan Luis Cruz Pérez -
Por incurrir en daño patrimonial por 67 millones 921 mil 256.68 pesos, integrantes de la LXV Legislatura local reprobaron 24 cuentas públicas de 2024...

Más noticias

Deja Vidulfo Rosales representación de los 43; se iría a la SCJN

La Jornada -
Jared Laureles y Daniel González Ciudad de México. Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello deja...

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025