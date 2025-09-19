Jueves, septiembre 18, 2025
Con obra de drenaje en Atlahapa, alcalde Alfonso Sánchez da respuesta a los vecinos ante una necesidad de varios años

La Redacción

Como parte de su política de cercanía con la población, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García acudió a la comunidad de San Sebastián Atlahapa para supervisar la obra de ampliación de red de drenaje sanitario en privada Nogales, donde además escuchó de manera directa las solicitudes de las y los vecinos, quienes agradecieron la respuesta a esta petición de varios años.

Durante el recorrido, las familias plantearon al alcalde la posibilidad de ampliar una calle, desazolvar fosas sépticas y extender un poco más la red de drenaje. En respuesta, Sánchez García ofreció alternativas de solución e informó que dará seguimiento puntual a cada solicitud a través de las áreas de su gobierno, como Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAM).

El edil capitalino subrayó la importancia de esta obra sanitaria, que permitirá mejorar la infraestructura urbana, garantizar el correcto desalojo de aguas residuales, reducir riesgos de contaminación y elevar las condiciones de salubridad y calidad de vida en la zona. “Estamos avanzando con acciones concretas que responden a necesidades reales; obras que dignifican la vida de las familias que por muchos años lo habían solicitado”, aseguró.

Por su parte, el presidente de comunidad, Uriel Muñoz Ata agradeció la disposición del alcalde Alfonso Sánchez y resaltó que este proyecto representa la primera obra en Atlahapa en varios años. Además, destacó que fue elegida por consenso de los mayordomos.

Asimismo, vecinas como Celia Cuéllar Conde expresaron su satisfacción por la visita del alcalde: “Hoy llegó hasta aquí nuestro presidente para traernos un gran beneficio porque ya nos van a hacer el drenaje”, compartió.

La obra de drenaje en este lugar consiste en el suministro e instalación de 135 metros lineales de tubería ADS de 15 pulgadas de diámetro, además de reparaciones, descargas sanitarias y pozos de visita.

Con este trabajo, el ayuntamiento de Tlaxcala continúa acercando a la población obras de bienestar para las comunidades.

