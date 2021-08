Con más penas que gloria, terminó la LXIII Legislatura local

La tarde de este domingo, los integrantes de la LXIII Legislatura local realizaron la clausura de su mandato constitucional, el cual no estuvo exento de polémicas, denuncias y excesos. También estuvo marcado por omisiones y los constantes vetos a normas de parte del Ejecutivo local.

Ayer, a su último día como integrantes del Poder Legislativo llegó la mayoría de los diputados. Su cara denotaba ya la tristeza de la despedida, pero más allá del cargo, a la posición y a las ganancias que le dio a más de uno.

Desde el fin de semana, los diversos transportes de mudanzas llegaron hasta la sede del Palacio Legislativo para llevarse las cosas personales, aunque algunos, dicen, hasta con las pública cargaron y que usaron los diputados a su paso por ese inmueble.

Los legisladores Luz Vera Díaz, Michaelle Brito Vázquez, Víctor Castro López, Javier Rafael Ortega Blancas, Mayra Vázquez Velázquez, Jesús Rolando Pérez Saavedra, José Luis Garrido Cruz, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, María Félix Pluma Flores, José María Méndez Salgado, María de Lourdes Montiel Cerón, Víctor Manuel Báez López, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien permanecerá en el cargo gracias a que ganó su reelección y María Ana Bertha Mastranzo Corona, estuvieron puntuales en su último pase de lista de esta Legislatura.

También hicieron lo propio Leticia Hernández Pérez, Israel Lara García, Zonia Montiel Candaneda, Azucena Cisneros Cirio, Irma Yordana Garay Loredo –quien, por cierto, en la mañana rindió protesta al cargo de diputada federal–, Maribel León Cruz, quien logró la reelección, María Isabel Casa Meneses, Luz Guadalupe Lara Mata, Patricia Jaramillo García y Miguel Piedras Díaz.

Fue la primera Legislatura de la Cuarta Transformación, esa que enarbola el no robar, no mentir y no traicionar, pero que terminaron su mandato en medio del descrédito y los señalamientos por abusos en la asignación de plazas laborales para familiares, en el reparto de bonos y en un sinfín de pendientes que heredaron a sus sucesores.