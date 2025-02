Con libro Ángulos de Ixtëingo, defienden y promueven cultura otomí los hermanos Pérez Moreno

Los hermanos Adriana y Galmar Pérez Moreno, autores del libro Ángulos de Ixtëingo, acudieron a la primera audiencia pública que ofreció la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para escuchar y resolver planteamientos de los ciudadanos.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, le hicieron una petición especial: “Nosotros hicimos el libro, y el día de hoy venimos a presentárselo a la gobernadora para que nos apoye con el tema de la presentación y un tiraje para difundir a Ixtëingo”, indicó Galmar Pérez.

Explicó que el libro está dividido en cuatro capítulos: el primero, lugares místicos; el segundo, gastronomía; el tercero, artesanías; y el cuarto, tradiciones.

“La intención es mostrar primeramente al también Pueblo Mágico como una ventana turística con todos sus recursos; la segunda, hacer un acervo fotográfico sobre los procesos culturales exclusivos del último bastión de la cultura otomí en Tlaxcala, por ejemplo, el pepenado, los murales y alfombras de semillas, entre otros; y el tercero, decirles a las nuevas generaciones los recursos que tienen para preservar la cultura otomí”.

Los hermanos compartieron su admiración por Ixtenco al escuchar relatos de la historia y tradiciones de ese municipio.

“La idea nace porque a mí me presentan el municipio de Ixtenco, la maestra Greta Cortés. Llegó un día y me platicó sobre Ixtenco, yo me enamoré y acudimos justamente a una junta de Justicia de los Pueblos Indígenas y yo escucho una frase que no se me va a olvidar, dicen: ‘Nos están robando nuestra cultura’, en alusión a las casas de alta costura. Y yo dije: ‘no es posible, aquí necesitamos hacer un libro’. Así nació Ixtëingo”, recuerda Galmar Pérez.

Para diciembre de 2022, antes de que fuera nombrado Ixtenco como Pueblo Mágico, los hermanos se reunieron con habitantes del municipio y en 2023 comenzaron la composición del libro; tras 18 meses de trabajo vio la luz Ixtëingo.

“Yo soy comunicólogo. Me centré más en el tema de fotografía y editorial. Mi hermana es socióloga y se dedicó a buscar a la gente, a platicar con ella, para que le compartieran sus vivencias y testimonios”, indicó

Ir y escuchar a la gente desde Zacatelco, de donde son originarios, hasta Ixtenco les generó amor por un municipio que no imaginaban existía en Tlaxcala. “En serio, si pueden escuchar a la gente de Ixtenco, escúchenla; aman a su tierra, aman a su cultura”.

En la parte gastronómica, es un agasajo comer mole de matuma y atole agrio, entre otros platillos de esa región, comparte Adriana Pérez Moreno, quien siguió narrando la experiencia en otros rubros.

“Conocer su iglesia, el pepenado, la bisutería, ver cómo usan los maíces, como usan las cascaritas, el totomoxtle realmente dices ‘qué maravilla’. Aquí se aprovecha todo porque ese es el otro Ixtenco. Realmente saben aprovechar todo lo que la naturaleza les da, lo que su tierra les da. Eso es divino”, consideró Adriana.

Mencionaron que “necesitamos conocer nuestra cultura para amar a nuestro estado y este libro lo hace con un objetivo claro, decirte: ‘tú eres de Tlaxcala, Ixtenco también es tuyo’. Invitar a que conozcan el último bastión de la cultura otomí, a conocer a su gente, su cultura, de verdad. Necesitamos mucha cultura en todos lados, porque eso nos da identidad”.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoció el interés de los hermanos por difundir las tradiciones del Pueblo Mágico de Ixtenco y, en respuesta a su solicitud, los turnó con los secretarios de Turismo y de Cultura para promover el libro.