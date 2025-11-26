Con leyes más firmes y mayor presupuesto, Tlaxcala refuerza la defensa de las mujeres: Cano

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno estatal inició los 16 Días de Activismo con la puesta en marcha de brigadas comunitarias, perifoneo y jornadas informativas que recorrerán las localidades más alejadas del estado para dar a conocer sus derechos y los servicios disponibles en caso de ser víctimas de algún tipo de agresión, informó la titular de la Secretaría de la Mujeres en el Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez.

- Anuncio -

Durante su participación en el ejercicio semanal Diálogo Circulares, efectuados en la Coordinación de Comunicación del gobierno estatal, la funcionaria aseveró que, entre las actividades contempladas, se realizarán eventos artísticos, culturales, cívicos y comunitarios abiertos al público, con el propósito de visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Al respecto, indicó que Tlaxcala se ubica entre las 22 entidades con mayor avance en la tipificación de las agravantes en el delito de abuso sexual en el Código Penal del estado, como parte del Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres, el cual puso en marcha el gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y fue signado por la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.

Cano Rodríguez destacó que la entidad registra avances importantes en los 10 puntos de la estrategia nacional para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y adelantó que se trabaja en la homologación de la ley estatal con el marco federal para fortalecer la tipificación de agravantes de abuso y acoso sexual e incorporar la violencia digital y la violencia ácida, en coordinación del Poder Legislativo.

- Advertisement -

“La diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Género, estará dando lectura para homologar la ley en Tlaxcala; en este caso, se pretende que se tipifiquen los agravantes, porque en la mayoría de los estados, en este contexto de abuso sexual, no se están tipificando ciertos agravantes que el activismo y que las mujeres estaban demandando. Eso es lo que se busca. En el caso de Tlaxcala, estamos dentro de los 22 estados que tienen más completo este contexto”, explicó.

La secretaria de las Mujeres comentó que el 1 de diciembre se instalará una mesa de trabajo permanente con el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación, así como evaluar el cumplimiento de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y una vida libre de violencia a las mujeres de Tlaxcala.

Además, adelantó que, en 2026, el presupuesto de la SMET crecerá en un 54 por ciento respecto al presente ejercicio fiscal, lo que permitirá fortalecer las acciones y apoyos directos para las mujeres, y hará que Tlaxcala sea la primera entidad en el país que tenga una partida específica para realizar peritajes antropológicos con perspectiva de género, una herramienta clave que permitirá fortalecer la defensa de las mujeres en la entidad.

- Advertisement -

“Nosotros queremos estar ahí, para que se les pueda dar información correcta a los juzgadores. Ya tenemos presupuesto para estar ahí, pero sobre todo aprovechar esta nueva facultad para que la perspectiva de género pueda sea más abierta. Esto tiene todo que ver con nuestro presupuesto 2026”, puntualizó.

Nydia Cano señaló que, entre otros avances, la SMET cuenta con el servicio “Mujer Segura” para la atención, seguimiento y para canalizar cada caso a las dependencias para la atención integral de las víctimas.

Agregó que también se trabaja en la prevención y atención de la violencia en el transporte público, y que se fortalecerán los protocolos de atención para víctimas secundarias de feminicidio. Abundó que, con la construcción de la Ciudad de las Mujeres, proyecto anunciado por la titular del Ejecutivo local, se garantizará infraestructura segura para este sector de la población.