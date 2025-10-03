Con letras doradas se escribe el inicio de la conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala: Alfonso Sánchez García

En el marco de la Sesión Solemne de la LXV Legislatura local, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García subrayó la relevancia de inscribir con letras doradas en el muro de honor los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, hecho que calificó como un momento trascendental para la memoria histórica de la entidad y del país.

Las y los diputados de la actual legislatura, representados por la presidenta de la mesa directiva, Maribel León Cruz, dieron la bienvenida a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a la presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes, y al el edil capitalino, quien en su mensaje subrayó que Tlaxcala ha sido, desde hace cinco siglos, un puente entre culturas.

“Ese puente ha sido entre generaciones, entre México y el mundo; esa vocación de apertura y entendimiento nos ha permitido preservar nuestras raíces y compartir nuestras tradiciones con otras tierras hermanas”, aseveró.

Además, Alfonso Sánchez García resaltó que este reconocimiento reafirma la capacidad del pueblo tlaxcalteca para transformar los conflictos en acuerdos y construir instituciones sólidas que han dado rumbo al país desde sus orígenes.

De esta forma, recordó que de la alianza histórica entre Tlaxcala y España surgió la primera urbe con un cabildo autónomo, independiente y democrático, donde los pueblos originarios tuvieron voz y voto.

A la vez, el alcalde agradeció al Congreso del estado la visión y el compromiso de inscribir en el muro de honor este pasaje decisivo de la historia, “un hecho que dignifica la memoria de Tlaxcala y proyecta hacia el futuro la grandeza de nuestro pueblo, orgulloso de su pasado y confiado en su porvenir”.

En su mensaje, la gobernadora destacó que la historia de Tlaxcala es desde sus orígenes la historia de México. “Hoy este recinto legislativo reconoce esa herencia escribiendo su nombre en el muro de honor en un acto solemne que nos recuerda que la grandeza de Tlaxcala se encuentra en las profundidades de su aporte histórico”.

Durante la ceremonia solemne del Congreso del estado, estuvieron presentes invitados especiales, funcionarios estatales, municipales y representantes de los medios de comunicación.