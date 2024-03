Con la bandera de las propuestas de reformas impulsadas por AMLO, Rivera y Álvarez inician “campaña austera” en busca de su ratificación en el Senado

En lo que afirmaron será “una campaña diferente y austera”, con la bandera de las 20 propuestas de reforma planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima, integrantes de la fórmula al Senado de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), iniciaron campaña en busca de su ratificación en este cargo.

Las actividades proselitistas arrancaron la mañana de este domingo en la colonia Loma Xicohténcatl de la capital del estado, acompañados de sus equipos y simpatizantes. Recorrieron calles y dialogaron con ciudadanos, entre ellos, comerciantes del área del mercado.

En entrevista colectiva, por separado, José Antonio Álvarez Lima afirmó que esta será una campaña “diferente, austera y humilde, no vamos a ensuciar bardas, no vamos a poner espectaculares, unas mantitas nada más; no va a haber mítines, barbacoas gorras ni camisetas”.

Apuntó que en ocasiones caminarán juntos la senadora y él, y otras lo harán separados, “escuchando a las personas” y que dentro de sus posibilidades tocará casa por casa.

- Advertisement -

A la pregunta de cómo avisora esta contienda electoral, en tono bromista respondió: “Yo creo que va a ser con mucho calor, ya cambió el clima. Será a ras de tierra”, en la que serán repartidos su periódico, próximo a salir, y algunos volantes.

El también exgobernador del estado, dijo que durante cinco años ha acompañado las propuestas del presidente “y hemos ayudado con nuestro modesto grano de arena a construir el primer piso de la Cuarta Transformación”.

En torno a las publicaciones de The New York Times sobre supuestos vínculos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, anotó que se trata de una campaña orquestada desde el exterior “y de mucho dinero”, pero que ahora “todo mundo” se da cuenta que el mandatario es un hombre honesto.

- Advertisement -

Descartó división al interior de la alianza “Sigamos haciendo historia”, pues en algunos estados los partidos aliados a Morena, como Tlaxcala, compiten por separado al Senado, ya que es una estrategia.

Apuntó que sus propuestas son básicamente las enviadas por López Obrador, al Congreso de la Unión, como las relativas al sistema de pensiones y “para limpiar y reformar al Poder Judicial”, así como “una serie de medidas” y las iniciativas que presente Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena a la presidencia de México.

En este sentido, Ana Lilia Rivera enfatizó que como legisladora “no tengo más que aferrarme a las 20 reformas constitucionales (del presidente) que tiene nuestro proyecto porque no soy yo, es todo un movimiento”.

Pero que su principal propuesta como tlaxcalteca es “seguir reivindicando nuestra historia a nivel nacional y lograr un lugar que merecemos en la historia del país y el reconocimiento a lo que somos”.

Aseveró que le ha entregado “cuentas maravillosas” al estado como senadora, pues no tiene ninguna falta ni retardos, que ha tomado la tribuna más de 200 veces, que de manera individual ha presentado más de 50 iniciativas y que el Congreso de la Unión ha promulgado dos leyes completas impulsadas por ella.

“En 200 años jamás un político de la oligarquía ni de otra había logrado llegar a donde estoy y si yo soy (actualmente) presidenta del Senado, es por mi trabajo, es porque he aprendido a ser útil al movimiento, a dialogar”, sin perder la firmeza de convicciones.

Si me ratifican -dijo-, el pueblo de Tlaxcala puede esperar de mi “lo que hoy le he entregado; pero algo más, estoy reivindicando como nunca el nombre de Tlaxcala” a nivel nacional e internacional, para que el estado “salga de esa oscuridad de siglos”.

Remarcó que su trabajo en el Senado se ve reflejado en la vida de las y los tlaxcaltecas a través de las pensiones a personas adultas mayores, las cuales se han convertido en un derecho constitucional; del cambio del modelo de salud “que está por perfeccionarse” y en el de seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional (GN), “acabando con una policía corrupta”, entre otras.

En torno a la posibilidad de buscar nuevamente la gubernatura en las próximas elecciones de 2027, contestó que esas decisiones las toma el pueblo y que, por el momento, aspira a continuq tan importante del movimiento, ya llegamos, ahora hay que mantenernos e ir más arriba, lo que venga después de 2024 no depende de mí sino de la gente, lo único que voy a seguir poniendo es todo mi trabajo”.

Rivera Rivera comentó que durante su trayectoria política ha enfrentado discriminación “por ser pobre, por se mujer y por ser de un pueblo”.

Tanto Rivera Rivera como Álvarez Lima precisaron que no solicitarán licencia al cargo, pues ambos son pieza clave en este último periodo del Senado, además de que por ley no están obligados a hacerlo, por lo que realizarán campaña los días sábado y domingo.