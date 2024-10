Con inconformidad del PAN y MC, aprueban minutas de reforma constitucional en materia energética

El pleno de la LXV Legislatura local avaló las minutas de reforma constitucionales federales que adecúan el marco legal en materia de vías y transporte ferroviario y de áreas y empresas estratégicas del Estado.

Este martes, en sesión ordinaria, por mayoría de votos, los legisladores avalaron la minuta de decreto por el que se reforman el párrafo V del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.

Con dichas enmiendas se establece que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este asunto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Miriam Martínez Sánchez manifestó su voto en contra del documento, al considerar que dicha enmienda representa “un retroceso; porque, por ejemplo: buscan fortalecer el monopolio y que sea el Estado el que mal administre esos recursos. Y para muestra, está el caso de Dos Bocas y de la CFE, que enfrentan un terrible déficit económico y que ahora pretenden heredarlo a nuestros hijos y nietos”.

Incluso, consideró que la minuta no corresponde a la Agenda 20-30, al no ayudar a conseguir energías sustentables ni dar certeza ni seguridad energética.

Abundó: “Mi voto es en contra para proteger a las actuales y futuras generaciones del resultado de ese tipo de acciones regresivas. La gente no quiere discursos ideológicos, lo que quiere y necesita es que baje los altos costos del recibo de luz. En el PAN creemos que lo que necesitamos es impulsar no solo reformas o creación de disposiciones legales, sino políticas públicas a favor de las energías limpias, accesibles y sustentables que garanticen un sector energético sostenible”.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano también votó en contra de la reforma constitucional en materia energética, pues enfatizó que ésta atenta contra los derechos de los mexicanos a tener energías limpias.

En tanto, a pesar que la diputada perredista, Laura Yamili Flores Lozano votó a favor de la minuta, advirtió que estará atenta a “que no haya más actos de corrupción a través de obras públicas emblemáticas e ineficientes generadoras de elefantes blancos, defectuosos como el aeropuerto Felipe Ángeles o el tren Maya y que se considere a la inversión privada con las limitaciones que la ley para el desarrollo nacional”.

En cambio, a la defensa de estas enmiendas salieron los diputados, Bladimir Zainos Flores y Silvano Garay Ulloa, quienes recordaron que fueron “los gobiernos del pasado” los que generaron graves daños y retrocesos en materia energética.

“El pueblo no olvida, no olvida los gobiernos y lo que nos heredaron. ¿Ya se les olvidó que en lugar de una refinería nos heredaron una barda? ¿Qué dicen de eso? ¿Cómo defender lo indefendible? Hoy los mexicanos estamos a favor de arriesgar siempre y cuando los beneficios sean directos a los ciudadanos y al pueblo de México. Esto no es un tema de partidos políticos, es un tema de lo que han hecho los gobiernos, de lo que han engañado los gobiernos muchas veces a la sociedad. No es posible que tengamos el reflejo de gobiernos que durante mucho tiempo engañaron a la población, que les dieron agua a los pequeños con cáncer, en lugar de invertir en proyectos reales de beneficio a todos sus pequeños. Que no se nos olvide, el pueblo mexicano no olvida”, espetó el diputado de Nueva Alianza, antiguo defensor y aliado del gobierno del PRI de Mariano González Zarur.