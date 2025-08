Con exposición de talento multigeneracional, ayuntamiento de Tlaxcala clausura talleres de arte

Entre trazos y melodías, la Casa de la Cultura “José Guridi y Alcocer” se llenó de vida con la demostración del cierre de actividades de los talleres de artes plásticas 2024-2025, organizada el fin de semana por el Ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Cultura Municipal.

- Anuncio -

Durante el evento, los asistentes fueron testigos del talento de niñas, niños, jóvenes y adultos que, a lo largo de este ciclo, canalizaron su imaginación a través de colores, formas y texturas.

Entre las historias detrás de las obras expuestas, está la de León, un niño de tan solo ocho años de edad, creador de las pinturas “La Noche de las Montañas” y “El Árbol de las Maravillas”.

“Me gustaron mucho estos talleres, la verdad. Me gustó pintar, sobre todo pintar el arte que creo que ni yo me lo imaginaba. Me gusta, me calma pintar”, contó León durante su exposición.

- Advertisement -

También brilló el talento de doña Esperanza, de 67 años de edad, quien maravilló a los asistentes con sus cuadros “Flores del Sol” y “Entre Vecinos”.

La tarde estuvo acompañada por un ambiente musical bajo los acordes de violín y piano interpretados por las maestras Lizbeth Tlapale Rodríguez y Evelin Flores Ramos, quienes con su talento añadieron un toque especial al evento.

La exposición de las obras estará abierta al público hasta el 1 de septiembre de 2025, en la Casa de la Cultura “José Guridi y Alcocer”, ubicada en Av. Independencia 122, La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

- Advertisement -

En el evento, el director de Cultura, Vladimir Mompeller Prado, destacó el interés del presidente Alfonso Sánchez García por fortalecer este tipo de actividades que buscan impulsar la cultura y con ello el tejido social.