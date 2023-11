Con exposición de artistas tlaxcaltecas, SC reflexionará sobre el manejo de los desechos electrónicos

“Cuando yo tengo algo que no tiene una función o me estorba, le pongo el nombre basura para que esta me quite un problema, porque ya no tengo que ocuparme de qué hacer con el objeto, sino de acomodarlo con los objetos que tampoco tienen función ni forma”, así lo describe César Flores Andonegui, coordinador del área educativa de La Colmena: Centro de Tecnologías Creativas.

Esto en razón de la exposición “Desobedece a la máquina” que la Secretaría de Cultura (SC) del gobierno de México inaugurará en Palacio de Cultura el próximo 17 de noviembre a las 18 horas, para reflexionar sobre el concepto de basura, principalmente de herramientas tecnológicas, y los procesos que lo determinan.

“La basura propiamente dicha no aparece. Hasta entre nosotros tenemos diferencias para decir qué es y qué no es basura; es un concepto que nosotros de manera arbitraria le ponemos a un objeto”, continúa Flores Andonegui.

Con la mira puesta en “hackear” la percepción del comportamiento humano y su programación acerca del manejo de los desechos electrónicos, “Desobedece a la máquina” busca posicionarse como una muestra de piezas que cuestionan los conceptos personales con el propósito de modificarlos para el crecimiento personal. “Nosotros ampliamos esta visión del hackeo hacia una cuestión personal, de comunidad o vivencial”, explica.

“Es importante pensar que la basura es un problema, pero no es un problema natural, es un problema artificial, es un problema de diseño”, por ello la invitación es a cuestionar por qué existe la basura, cómo aparece y la relación de las personas con estos objetos.

“Desobedece a la máquina” cuenta con la participación de los artistas tlaxcaltecas Melisa Ortega, Armando Zenteno, Carmen Alvarado, Isaac Meléndez, César Flores y Daniela Bonilla, quienes ya han tenido acercamientos artísticos al manejo de la basura desde la innovación.

“Lo importante de acá es que nos demos cuenta de que la basura aparece por algo, y esos planteamientos vienen de artistas que ya han estado trabajando con ella”, por lo que explica que se les extendió la invitación a participar de esta muestra colectiva para exponer piezas de su colección y diseñar nuevas para la exposición.

Es así que esta exposición plantea conceptualmente en sus visitantes sobre la problemática de la basura y generar una reflexión distinta sobre ella, con la intención de “hackear” el concepto que se tiene sobre los objetos que son desechos. “Nos interesa que vengan, que nos acompañen en esta reflexión”.

Abunda que, como artistas, se generaron dispositivos que provocan la reflexión y el pensamiento, “pero es muy importante que la comunidad complete las piezas” a través del diálogo y el análisis de las mismas para su interpretación que generen acciones que impacten en la vida cotidiana.

“Desobedece a la máquina” estará disponible en la galería del Palacio de Cultura, en el municipio de Tlaxcala, a partir del 17 de noviembre y hasta el 13 de enero de 2024 en un horario general de 11 a 18 horas, la entrada es libre y abierta a todo el público.