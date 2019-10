Con éxito total se desarrolla la conferencia magistral “Bendiciones Disfrazadas” en Huamantla

Con un auditorio lleno y éxito total se llevó a cabo la conferencia magistral “Bendiciones disfrazadas”, impartida por la ponente Jaquie Pulido, y organizada por el Sistema DIF Municipal de Humanatla, que preside Gabriela Escamilla Pérez, quien dio la bienvenida a los más de 600 asistentes, al tiempo de agradecer a la ponente su visita para sembrar una semilla del buen vivir

Escamilla Pérez agregó: “tenemos que ser unas personas influyentes en el medio en que vivimos, tenemos que ser felices y agradecidos con dios por todo lo que nos da”.

En su mensaje, el presidente municipal Jorge Sánchez Jasso reconoció la importancia y motivación de Jaquie Pulico, quien pese a las dificultades por las que ha pasado ha sabido sobresalir, lo que permite motivar a las personas para salir adelante.

“La atmósfera que irradia al estar con una persona como usted es única, creo que todos lo reconocemos, nos hemos inspirado por sus palabras (…) nos permite valorar lo que somos, lo que tenemos y también lo que tenemos alrededor”.

Durante la conferencia, la diseñadora gráfica, conferencista invidente y speaker motivacional, quien perdió la vista por problemas de salud, aseveró que los malos momentos que se tienen en la vida se deben calificar como “bendiciones disfrazadas”, porque traen cambios positivos en la vida de las personas.

“A veces los malos momentos de la vida, son bendiciones disfrazadas; cuando quedé ciega, me prometí que pasar por esto tendría que valer la pena; he tenido la gran oportunidad de compartir mi experiencia y llevar un mensaje positivo a mucha gente, pero sé que lo que he vivido puede llegar más lejos y tocar más corazones”.

Cabe mencionar que a dicho acto también se dieron cita la secretaria del ayuntamiento María Tita Matilde Mendoza Machuca; María del Carmen Mazarrasa Corona, directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad; así como alumnos, profesores, padres de familia de las escuelas primaria Ignacio Zaragoza; CBTIS 61; CAM No. 4, USAER 50 y 46 y público en general.