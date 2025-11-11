Con Estrategia Nacional de Seguridad, Tlaxcala reduce 10.1% los homicidios dolosos: Sesnsp

De enero a octubre de 2025, Tlaxcala se mantuvo entre los seis estados del país con menor incidencia en el delito de homicidio doloso, de acuerdo con el reporte presentado esta mañana por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco.

- Anuncio -

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que, en dicho periodo, seis estados registraron menos casos de este ilícito: Yucatán (26), Durango (51), Coahuila (69), Aguascalientes (95), Campeche (98) y Tlaxcala (103).

En el extremo contrario, se ubican Guanajuato (2 mil 229), Chihuahua (mil 527), Baja California (mil 465), Sinaloa (mil 432), Estado de México (mil 328), Guerrero (mil 152) y Michoacán (mil 132), entidades que concentran el 51 por ciento del total de casos de homicidio doloso en los primeros 10 meses de este año.

Además, como resultado de la implementación de la Estratega Nacional de Seguridad, en 26 entidades federativas disminuyó el promedio diario de este ilícito, entre ellos, Tlaxcala, con -10.1 por ciento, de enero a octubre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2025.

- Advertisement -

El reporte del Sesnsp resalta la disminución de 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a octubre de 2025, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias a 54.5, respectivamente, lo que indica que hubo 32 homicidios dolosos menos diarios. Además, el promedio diario de homicidios dolosos por año, a nivel nacional, también presentó una reducción del 34 por ciento entre 2018 y los 10 meses de 2025, al pasar de 100.5 a 66.1.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó “dos brazos” de la Estrategia Nacional de Seguridad. El primero, la Atención a las causas, mediante la atención a los jóvenes, con educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a más municipios a los que no se había llegado antes, casa por casa, “con todos los servicios del gobierno de México, los programas de Bienestar, atención a las familias de manera individualizada”.

Y el segundo, la política de Cero Impunidad, con 37 mil generadores de violencia que han sido detenidos, en los primeros 13 meses de su gobierno, en toda la República, “fortaleciendo la Estrategia de Inteligencia e Investigación y de Coordinación”.

- Advertisement -

“Son los dos, siempre lo planteamos así y particularmente cuatro ejes: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que permite realizar detenciones dentro de la ley, en nuestro marco jurídico y la Coordinación”, expuso en la conferencia “La mañanera del pueblo”.

Acorde a la visión humanista del gobierno federal, la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha emprendido acciones para lograr que Tlaxcala sea un estado seguro, entre ellas, los Consejos Estatal y Municipales de Paz, Justicia Cívica y Reconstrucción del Tejido Social, con la cual la entidad se convirtió en el primer estado del país en integrar plenamente este modelo nacional de participación ciudadana y seguridad comunitaria, al contar con las actas avaladas en los cabildos de los 60 ayuntamientos.