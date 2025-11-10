Lunes, noviembre 10, 2025
Tlaxcala impulsa el bienestar integral de las juventudes

La Redacción

Con el propósito de fomentar estilos de vida saludables y reducir factores de riesgo social, el gobierno del estado, a través de diversas dependencias, impulsa una estrategia integral de prevención de adicciones y promoción de la salud, dirigida especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En lo que va de la actual administración, más de 390 mil menores han participado en programas, jornadas y campañas de sensibilización desarrolladas por instancias como la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), la Secretaría de Salud (Sesa), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), el Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), entre otras.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que estas acciones forman parte de la visión humanista y de futuro de su administración, alineadas con las políticas sociales que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa a nivel federal.

“Para este gobierno, la prioridad es garantizar condiciones óptimas de desarrollo para nuestras juventudes. Estamos trabajando de manera coordinada para que niñas, niños y jóvenes crezcan con oportunidades, acompañamiento y acceso a información que proteja su salud, su bienestar y su proyecto de vida”, afirmó.

Como parte de las acciones más destacadas se encuentran las pláticas de prevención de adicciones y riesgos de migración indocumentada, realizadas por la DAM, que beneficiaron a 7 mil 968 jóvenes, así como las capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos impulsadas por la SMET, que alcanzaron a 17 mil 200 adolescentes.

Por su parte, el Sedif brindó orientación a 17 mil 878 jóvenes en temas de prevención del embarazo y salud emocional, mientras que el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llevó a cabo actividades de prevención de adicciones entre 664 estudiantes de nivel medio superior.

Las instituciones educativas también han sumado esfuerzos: el Cobat y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) realizaron la afiliación de más de 120 mil estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), garantizando su acceso a servicios de salud; y la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (Uptrep) impartió conferencias sobre adicciones, salud y planificación familiar a cerca de 2 mil jóvenes.

El Coespo fortaleció la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante acciones y talleres que beneficiaron a 5 mil 27 participantes, mientras que el ITJ impulsó la salud visual de jóvenes a través de la realización de 600 cirugías para corregir miopía y astigmatismo.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) promovió estilos de vida saludables y la prevención del embarazo adolescente mediante campañas de sensibilización, la instalación de un lactario universitario y actividades formativas que alcanzaron a 2 mil 714 estudiantes.

A su vez, la Sesa y el OPD Salud de Tlaxcala desarrollaron jornadas de prevención del embarazo adolescente y campañas de menstruación digna, que beneficiaron a más de 194 mil personas, además de ofrecer estudios especializados a 21 mil 772 adolescentes a través del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES).

Con estas acciones, el gobierno del estado reafirma su compromiso con la prevención de adicciones, la salud mental y el bienestar integral de las juventudes tlaxcaltecas, promoviendo entornos más seguros, informados y saludables para las nuevas generaciones.

